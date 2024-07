Estrela de 'O Iluminado' e 'Popeye', Shelley Duvall morre aos 75 anos

Shelley em 'O Iluminado' - Foto: Divulgação

Olívia Palito de 'Popeye' e Wendy de 'O Iluminado', a atriz Shelley Duvall morreu aos 75 anos. Diagnosticada com problemas de saúde mental, ela morreu durante o sono após sofrer complicações de diabetes em sua casa. A informação foi divulgada por Dan Gilroy, com quem tinha um relacionamento desde 1989.

“Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento nos últimos tempos, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley”, disse Gilroy.

Carreira

A carreira dela iniciou no cinema em 1970, quando estrelou 'Voar é com os Pássaros'.

Por 'Três Mulheres' (1977), ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. No mesmo ano, foi uma das coadjuvantes em 'Noivo Neurótico, Noiva Nervosa', vencedora do Oscar de Melhor filme.

Na década seguinte, ela estrelou como atriz e cantora em 'Popeye'. O auge foi atingido em 1980, com 'O Iluminado',