Fã? Homem morre após cair de penhasco do filme ‘Missão Impossível’ | A TARDE

Um homem de 40 anos morreu, na última segunda-feira, 3, após cair do penhasco Preikestolen, que fica localizado no sudoeste da Noruega. Com mais de 600 metros de altura, a formação rochosa conhecida como “Pulpit Rock” também é bastante conhecida por aparecer no filme 'Missão Impossível', com Tom Cruise.

De acordo com a chefe de polícia do distrito de Sor-Vest, Nina Thommesen, o homem estava viajando sozinho e foi encontrado com seus pertences pessoais, como o telefone e documentos.

Apesar da vítima não ter sido oficialmente identificada, a polícia local acredita ter “razoavelmente certeza” de sua identidade. “A polícia está investigando o caso como um acidente de queda [...] Não temos suposições de que algo criminoso tenha acontecido”, acrescentou Thommesen à CNN.

O local foi usado na filmagem de “Missão: Impossível – Fallout” para uma sequência de ação no final do longa de 2018, onde os dois personagens centrais do filme caem do penhasco.

Segundo o ator americano Tom Cruise gravar as imagens de ação foi um dos momentos mais “impossíveis” de sua carreira.



