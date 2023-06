Fãs de One Piece escolherão dublador de Luffy para o live action

A série live-action com oito episódios de “One Piece”, anunciada em 2017, está quase estreando na Netflix. Com lançamento marcado para 31 de agosto, o streaming abriu uma oportunidade única para fãs do anime: escolher a próxima voz do Monkey D. Luffy, o pirata elástico.

A disputa está entre as vozes de Daniel Figueira (Tanjiro Kamado em “Demon Slayer”), Lipe Volpato (Deku em “My Hero Academia”) e Vyni Takahashi (Nishitaka em “Takagi-san”). O elenco principal do anime retornou para interpretar seus personagens. A alteração principal será apenas no Luffy, que era interpretado pela atriz Carol Valença. Em vídeo no Instagram, sentada ao lado dos possíveis dubladores, ela explica a razão da alteração:

“O Luffy, no anime, é uma voz caricata. No live action, é o ator Iñaki Godoy. Então vai casar muito mais uma se for, digamos, uma ‘voz de live action’ e a gente tá tentando seguir isso na dublagem.”

Apesar de não ceder sua voz novamente para o personagem, ela estará presente nas gravações da dublagem, co-dirigindo o dublador escolhido para trazer a imagem que ela tem do Luffy ao filme.

Além do Luffy, Carol Valença dublou Abby em “The Last of Us” e 22 em “Soul”. Outros personagens masculinos de animes que foram dublados por mulheres são o Goku, do anime Dragon Ball, e Naruto Uzumaki, do anime Naruto, ambos dublados por Ursula Bezerra.

Em vídeo, cada um dos aspirantes ao papel de Luffy dublaram o trailer do live-action.

Para votar, basta clicar aqui. Não há informações de quanto tempo a votação ficará aberta.

Confira os vídeos de cada um dos indicados:

Daniel Figueira - Tanjiro Kamado em “Demon Slayer”



Netflix Brasil

Lipe Volpato - Deku em “My Hero Academia”

Netflix Brasil

Vyni Takahashi - Nishitaka em “Takagi-san”

Netflix Brasil