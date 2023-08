Fãs fantasiados de 'Barbies' e 'Kens' invadem shopping em Salvador

Barbie presidente, Barbie princesa, Barbie cowgirl, Barbie presidente, e até Barbie jornalista. Diretamente da “Barbielândia”, elas saíram das caixas e invadiram Salvador no início da noite desta sexta-feira, 21, para uma ocasião especial: assistir ao live-action que está em cartaz. A reunião, claro, deixou o Shopping da Bahia, ponto da inusitada reunião, tomado pelo rosa.

Não se trata de nenhuma ação de marketing. O encontro, organizado pela cosplayer e empresária Caroline Figueiredo, a Cáah Pinkie, reuniu cerca de 30 pessoas, que através de roupas e acessórios elaborados, deram vida às mais diversas versões da boneca e do seu universo. A artista, que fez diversos conteúdos relacionados à boneca nas redes sociais, já é acostumada a se caracterizar como personagens de filme e viu na estreia de Barbie a oportunidade de fazer isso em grupo.

“Já tenho esse hábito de estar participando de estreias de filmes vestida de cosplay com a galera que é fã. Eu não tenho muito o costume de organizar, mas como eu sou muito fã da Barbie, crio conteúdos relacionados a Barbie, tive essa iniciativa de criar”, explica.

Entre os personagens que Cáah mais costuma fazer estão a princesa Anna, de Frozen, a Cinderela, a Bela e a Lady bug. Inspirada pelo filme, esta é no entanto, a primeira vez que ela se caracteriza como Barbie. “É uma grande realização para mim, porque durante toda a minha infância eu tive esse estigma de não me sentir parecida com a Barbie, eu achava que não podia ser Barbie. Hoje em dia eu já tenho uma cabeça completamente diferente e acredito que independente da nossa aparência física, a gente pode se encaixar, sim, e ser uma Barbie. Se a gente fizer, se a gente tiver vontade de lá e colocar, né? O nosso look rosa”.

Barbie Moda e Magia



Inspirada no filme 'Barbie Moda e Magia', a dentista Wendy Julliet, 24, cosplayer desde 2015, afirmou ao CINEINSITE do Portal A TARDE que desde pequena amava o universo da boneca. Antes de assistir ao filme, ela afirmou que estava ansiosa. "Desde pequena, amava muito Barbie e minha amiga Carol, Cáah Pink, me fez despertar novamente esse sentimento e eu escolhi o filme que eu mais gostava. Então, vim a caráter nesse dia, que é muito especial, tanto para mim, quanto para ela", contou.

Wendy conta ainda que Moda e Magia é seu filme preferido do universo pois se identifica com as questões abordadas na obra. "Os vestidos são maravilhosos, têm muito brilho e faz parte da minha infância. Cada filme é diferente, tem sempre um tema e uma frase abordando".

Paleta rosa

Matheus França, 27, estava todo vestido de rosa no encontro. Ele já assistia aos desenhos da personagem quando era pequeno e afirmou que já usa rosa há algum tempo. Matheus contou que durante o trajeto até o centro de compras, percebeu alguns olhares diferentes.



"Sou meio que entusiasta na aderência da cor rosa. Já estou acostumado com essas coisas. Já uso rosa há bastante tempo. Muita gente me olhou durante o caminho, mas foi tranquilo para mim. Nenhuma piadinha, só olhares", disse. Ele, cuja boneca preferida é a Barbie Sereia, contou que, pelos comentários de quem já assistiu ao filme, imagina que seja bom. "Eu espero realmente que seja bom, que seja um dos filmes do ano".

Barbie em A Princesa e a Plebeia



A técnica judiciária Marcia Almeida, 46, estava com sua filha, Nadine Carneiro, 22, fantasiadas de Barbie em A Princesa e a Plebeia, um dos filmes favoritos da dupla. Marcia contou que estava animada desde a primeira imagem divulgada sobre o filme. "Desde que foi lançada a primeira imagem eu já estava chamando as amigas e dizendo 'olha, a gente vai assistir'. Então, estou animada".

Nadine, por sua vez, precisou ser um pouco mais convencida. "Nas primeiras imagens eu não estava botando muita fé, não. Mas, depois que saiu o trailer, fiquei com uma boa expectativa", contou.

Barbie e a Magia de Aladus



Fantasiada de Barbie e a Magia de Aladus, a professora de matemática Aline Oliveira, 28, lembra que neste desenho, Barbie demonstra a força e o empoderamento feminino. "É meu segundo filme favorito, foi um dos primeiros que vi em 3D, aquele da TV, muito mal feito, mas muito legal. É um filme com uma personagem feminina importante, onde o cara está lá fazendo 'grandes nadas'. Quem faz tudo, que se salva sozinha é ela. É inteligente, habilidosa... É um filme que eu gostava muito quando criança", conta.

Ela já assistiu ao live-action e achou incrível. "É realmente para quem cresceu com a Barbie. Mostra vários problemas que a gente tem enquanto adulto, que a gente deixa de ser criança. É como se o mundo deixasse de ser mágico. Mas o filme mostra que não precisa ser assim".

Trio de Kens

Fantasiados de diferentes versões do Ken, o trio Cesar, Eliabe e Marcelo também marcaram presença no encontro. O estudante Cesar Magnago Lacerda, 20, que incorporou o Ken playboy, contou que na infância, assistiu dezenas de filmes da Barbie. "Mas o que mais lembro de assistir foi o Barbie: O Quebra-Nozes. Acho que tenho decorado esse filme".

Já o profissional de T.I. Eliabe Nogueira, 32, optou pelo Ken de férias. Ele é apaixonado por brinquedos e como a Barbie é um deles, não poderia deixar de prestigiar o filme e o movimento. "Eu acho que é feito para uma pessoa como eu, que adora brinquedos. Brincava de Barbie com minhas primas, com as vizinhas... Não tinha como estar de fora desta festa maravilhosa".

Completando o trio, o Ken fashionista, numeração 212. Quem deu vida a ele foi o Marcelo Vitz, 38, diretor de animação e cosplayer. Ele parabeniza a franquia pela inclusão do personagem que ele optou vestir, que é portador de deficiência. Dos três, ele foi o único que já havia assistido o live-action. "Muita gente acha que está indo assistir uma coisa, mas vai ver outra. Ele é lindo, é para todo mundo, dá uma aula para a gente sobre humanidade, se conhecer no mundo, saber sua posição e ter empatia com as pessoas".

Barbie presidente



A influenciadora Tainã, 39, assistiu ao filme na estreia, nesta quinta-feira, 20, mas foi ao shopping nesta sexta, inspirada na Barbie presidente, para participar do encontro. Ela considerou assertiva a forma como a obra mostrou o ponto de vista feminino.

"Eu acho que a diretora foi muito feliz em mostrar como é a vida de uma mulher numa sociedade majoritariamente masculina, muitos homens nos cargos de poder. Quais são as demandas que nos exigem? Acho que ela foi muito feliz neste ponto".

Barbie jornalista



Moema Fonseca, mais conhecida como Mocca, 37, é artesã e jornalista por formação desde 2011. Ela compareceu fantasiada da Barbie jornalista e lembrou da dificuldade que teve ao achar a boneca à venda em Salvador desde que se formou. Um belo dia, sua mãe entrou em uma loja, encontrou e a presenteou. Para o encontro, a própria produziu os elementos da fantasia. "Da estampa do vestido, ao colar, microfone, sapato, tudo foi pensado na boneca", contou.



Ela preferiu receber poucas informações antes de ver o filme para que o impacto fosse mais forte, mas já sabe que a boneca sai do mundo perfeito e vem para o real, o que considerou uma 'ideia de gênio'. "É algo muito atual, pois nas redes sociais a gente sempre tem que estar muito princesa, muito boneca para aparecer".

Confira as fotos do evento:

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE