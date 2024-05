Festival Europeu de Cinema em Salvador vai debater desafios da mulher | A TARDE

Organizado pelos Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia (EUNIC), o Festival Europeu de Cinema chega a sua décima edição anual na capital baiana. O evento acontecerá no cinema Saladearte do Museu Geológico, entre os dias 5 e 9 de maio, com início sempre às 19h, todas as exibições legendadas em português e ingressos gratuitos disponíveis uma hora antes do início de cada sessão.

O EUNIC representa as organizações dos Estados-membros da União Europeia que promovem relações culturais em todo o mundo. O cluster em Salvador-Bahia é composto pela Aliança Francesa, pelo Goethe-Institut e pelo Instituto Cervantes, com o apoio das representações estrangeiras da Itália e de Portugal como parceiras deste ano.

Com o tema "Mulheres Maiúsculas", os filmes selecionados para o Festival Europeu de Cinema em Salvador abordam os desafios das mulheres em diversos contexto sociais. Desde a luta incansável de uma mãe pela justiça de seu filho em "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", passando pela jornada de uma operária na luta pelo direito ao aborto em "Annie Colère", até a busca por identidade e propósito em "Mar", "Primadonna" e "Los buenos Modales", cada filme oferece uma perspectiva única e cativante sobre a força, a resiliência e a determinação das mulheres em enfrentar desafios pessoais e sociais.

Friederike Möschel, diretora do Goethe-Institut Salvador-Bahia, reforça a importância do tema deste ano: “Com o tema central do festival de cinema deste ano, queremos chamar a atenção para o fato de que mulheres em todo o mundo, seja na América do Sul ou na Europa, ainda precisam enfrentar muitos desafios. Os filmes mostram que as mulheres estão longe de ser o ‘sexo frágil’ – e nunca foram – como frequentemente são rotuladas em sociedades dominadas por homens”.

Na abertura do festival, no domingo, 5, os convidados serão recebidos com pipoca e refrigerante, enquanto na noite de encerramento, haverá uma pequena recepção com coquetel antes da exibição em homenagem ao Dia da Europa, celebrado em 9 de maio.

Programação de Filmes

05/05/2024 - 19h: “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” (2022, Alemanha)

A alemã-turca Rabiye Kurnaz luta pela libertação de seu filho Murat, que foi preso sob suspeita de terrorismo logo após 11 de setembro de 2001 e levado para Guantánamo. Lá, ele permanece detido no infame campo de prisioneiros dos EUA. Sua incansável busca por justiça leva Rabiye até Washington, diante da Suprema Corte. Ao seu lado está o advogado de direitos humanos Bernhard Docke, com quem logo estabelece uma amizade extraordinária.

06/05/2024 – 19h: “Annie Colère” (2021, França)

Fevereiro de 1974. Por engravidar acidentalmente, Annie, uma operária e mãe de dois filhos, encontra o MLAC - Movimento pela Liberdade de Aborto e Contracepção, que realiza abortos ilegais às vistas de todos. Integrada a esse movimento único, baseado na ajuda concreta às mulheres e na troca de conhecimentos, ela encontra um novo propósito na luta pela aprovação da lei do aborto.

07/05/2024 – 19h: “Mar” (2018, Portugal)

Francisca é uma viúva de 50 anos que decide aproveitar a oportunidade de participar de um passeio de veleiro chamado “À Flor do Mar”. Ela viaja pelo Mediterrâneo em busca de seu filho, que desapareceu repentinamente, e em busca de si mesma. Temas como migração, a realidade dos refugiados e a crise pessoal da meia-idade são abordados durante a jornada da mulher em alto mar.

08/05/2024 – 19h: “Primadonna” (2022, Itália)

Contrariando a norma social na Sicília dos anos 1960, Lia deseja moldar sua própria vida. Ela rejeita Lorenzo, o filho de um empresário local – ele a sequestra com violência brutal. Para salvar sua honra, ela deve aceitar o casamento de reparação com o homem que a violentou. No entanto, Lia embarca em uma batalha legal sem precedentes pela sua autodeterminação.

09/05/2024 – 19h: “Los buenos Modales” (2023, Espanha)

Manuela e Rosario são duas irmãs que, após anos sem se falar devido a um segredo de família, se reencontram inesperadamente no aniversário de seus netos. As crianças se conheceram graças às suas cuidadoras, Trini e Milagros, que são amigas inseparáveis e vizinhas de longa data. Ao descobrirem o conflito que separa os pequenos, as intrometidas faxineiras tentam, com desajeitamento, muito amor e um pouco de tolice, reconciliar suas famílias.





Serviços Festival Europeu de Cinema

Data: 5 a 9 de maio Horário: 19h Local: Cinema Saladearte do Museu (Endereço: Av. 7 de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória, Salvador. Museu Geológico) Entrada: Gratuita (Ingressos disponíveis uma hora antes do início do evento)