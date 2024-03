Festival traz para Salvador mostra de filmes nacionais e de 17 países | A TARDE

Com início em março de 2002, o Panorama Internacional Coisa de Cinema realiza a sua décima nona edição no mês de sua fundação, onde também se comemora o aniversário de dois grandes nomes da cultura baiana, os homenageados deste ano, Glauber Rocha e Castro Alves. As mostras competitivas e paralelas do festival, são compostas por 138 filmes de diversos gêneros e estilos e acontece entre 14 e 20 de março, no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira (Barris).

Foram mais de mil e trezentos e cinquenta e cinco inscritos, onde com uma curadoria dedicada e muita conversa, diante do esforço da equipe coordenada por Marilia Hughes Guerreiro e Cláudio Marques, foram selecionadas 138 produções que serão exibidos em 7 dias de festival. Para Marília o trabalho todo foi uma maratona que trouxe muita riqueza.

" ‘Fomos’ convidados a mergulhar nessa jornada. É uma riqueza poder sair de um filme baiano e entrar num filme de camarões, porque a gente tem um filme inteiro de Camarões, a gente vai ter uma produção nacional riquíssima. Então, é realmente um momento único de você atravessar tanta diversidade cinematográfica, contendo tudo o que está aqui na nossa cidade.”

A coordenadora ainda enfatizou a programação preparada no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter, que são cinemas de rua.

“Essa faz parte também da nossa luta, da nossa militância de termos nas cidades, votarmos pela manutenção desses espaços que são extremamente ricos para a vida urbana, para a circulação nas cidades. “

Junto a Marília o também coordenador do projeto Cláudio Marques , conversou com a imprensa, sobre a nova edição do festival, que é a primeira onde acontece com patrocínio.

“A Prefeitura começou a se importar com o audiovisual na cidade". Isso é uma novidade das mais interessantes. E não tem a ver só com a lei Paulo Gustavo, na verdade, se vocês forem perceber o trabalho que está sendo feito no último ano, pelo menos, que é muito palpável isso, há um interesse genuíno da Prefeitura. E eu acho que vai vir mais coisa pela frente. “

Cláudio Marques destacou ainda a dificuldade que teve ao selecionar os filmes, cerca de 230 longas metragens brasileiras.

“É muito difícil fazer uma seleção dessas, é praticamente impossível. Tem muitos filmes que a gente gosta que não entrou nessa seleção. E a gente passou quase um ano dialogando, debatendo, conversando. E a gente pensa muito também no público, a gente pensa muito no público.”

Ele ainda acrescentou:

"Esses filmes que vão ser exibidos aqui, todos têm um poder de comunicação muito grande. Tem uma autoralidade, eles têm cara própria, têm alma. Só que eles têm uma dificuldade muito grande de chegar comercialmente junto ao público. Eu tenho certeza que aqui no Panorama a gente vai estar com salas lotadas, tanto para competição baiana, para competição internacional, e o Panorama Brasil também, e a gente vai estar com cinemas muito cheios de pessoas, e muitos desses filmes, se a gente não exibisse aqui no Panorama, provavelmente não chegariam ao público. “

Os 73 filmes selecionados para as Competitivas Nacional, Baiana e Internacional serão exibidos em sessões com longas e curtas capazes de dialogar por sua temática, estética e outras características.Nas mostras de Nacional e Baiana, a tradição é reunir diretores e representantes dos filmes para um debate com o público.

Nove longas baianos estão em competição, dois deles na Competitiva Nacional, formada ainda por duas coproduções com países europeus e representantes do cinema produzido em Pernambuco, Ceará, São Paulo e no Distrito Federal. Na Competitiva Baiana, a soma de sete longas e 24 curtas demonstra um período produtivo no pós pandemia.

Seis longas e 12 curtas produzidos em 17 países estão na Competitiva Internacional, oferecendo ao público baiano a oportunidade de ver filmes de cinematrografias pouco exibidas no Brasil, como da Costa Rica, Gana e Camarões.

Selecionada

Lara Carvalho é diretora de cinema e já trabalhou na produção do festival, nesta edição ela participa da mostra Competitiva Baiana, com seu filme: “ 56 dias”,

“Estar enquanto realizadora no festival é uma gratidão muito grande por tudo que eu aprendi, o Panorama foi muito uma escola assim de cinema pra mim, de poder estar em contato com muitos filmes, de poder estar em contato com cineastas, pesquisadores, pessoas que pensam e respiram o cinema, então isso pra mim foi muito importante pra minha trajetória, eu sempre tive muitas ideias mas eu sinto que eu precisava ainda depurar elas por algum tempo, até começar a produzir, me autorizar, começar a produzir e foi assim, essencial, eu tô muito feliz de exibir o filme.

A cineasta ainda revelou a expetativa em relação ao público que verá seu filme.

“ tô ansiosa pra saber como é que as pessoas vão receber esse filme, porque é um filme que tem um teor autobiográfico bem forte e é um filme que eu acho que é importante também por falar de uma questão que é um pouco negligenciada, que é a questão do aborto espontâneo, que acontece com quatro entre cinco mulheres no Brasil, então tô animada, ansiosa e um pouquinho nervosa também, mas feliz, principalmente.”



Homenageados

Em sua 19ª edição, o Panorama homenageia Glauber Rocha e Castro Alves, artistas baianos nascidos em 14 de março - o cineasta em 1939, o poeta em 1847 - e com papel fundamental na cultura brasileira.

Glauber Rocha será foco de uma mostra, que será iniciada na programação de abertura do XIX Panorama. Produzido em 1962, “Barravento” será exibido no dia 14 de março, em sessão com a presença da sua filha Paloma Rocha.

O festival traz ainda uma Oficina de Escrita Crítica com Rafael Carvalho, que acontecerá presencialmente em Salvador entre os dias 11/03 e 14/03, das 09h às 12h e o XI Laboratório de Roteiro - PANLAB, que será em formato online através da plataforma Zoom Meetings entre 14 e 20 de março

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece entre 14 e 20 de março, no Cine Glauber Rocha, tem ingressos no valor de R$12 (inteira), R$ 6 (meia). Já na Sala Walter da Silveira (Barris), as sessões serão gratuitas. O público terá a opção também de adquirir um passaporte que dará acesso a dez sessões do festival, por R$ 55.

Confira a lista dos filmes selecionados

Competitiva Nacional

Longas

A Batalha da Rua Maria Antônia (SP) - Vera Egito

A Flor do Buriti (Portugal/Brasil) - João Salaviza e Renée Nader Messora

Ecos do Silêncio (DF) - André Luiz Oliveira

Eros (PE) - Rachel Daisy Ellis

Estranho Caminho (CE) - Guto Parente

Not Dead (BA) - Isaac Donato

Saudade Fez Morada Aqui Dentro (BA) - Haroldo Borges

Sem Coração (Brasil/França/Itália) - Nara Normande e Tião

Curtas

A Bata do Milho (SP/BA) - Eduardo Liron e Renata Mattar

A Fumaça e o Diamante (DF) - Bruno Villela, Fábio Bardella e Juliana Almeida

As Miçangas (DF) - Emanuel Lavor e Rafaela Camelo

Cama Vazia (SP) - Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

Cassino (RS) - Gianluca Cozza

Deixa (RJ) - Mariana Jaspe

Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho (RJ) - Allan Ribeiro

Helena de Guaratiba (RJ) - Karen Black

Jussara (BA) - Camila Cordeiro Ribeiro

Lyb (SP) - Felipe Poroger

O Cavalo de Pedro (RJ) - Daniel Nolasco

Ode (BA) - Diego Lisboa

Onde a Floresta Acaba (SP) - Otavio Cury

Queima minha Pele (AL) - Leonardo Amorim

Remendo (ES) - Roger Ghil

Competitiva Baiana

Longas

A Matriarca - Lula Oliveira

Café, Pépi e Limão - Adler Kibe Paz e Pedro Léo

Cosmovisões - Marcilia Cavalcante

Diário da Primavera - Fabíola Aquino e Juliano de Paula Santos

Dois Sertões - Caio Resende e Fabiana Leite

Sysyphus - George Neri

No Rastro do Pé de Bode - Marcelo Rabelo

Curtas

56 dias - Lara Carvalho

A Faísca - Gabriela Monteiro

Além da Cancela - Margarete Jesus

Benção - Mamirawá e Tainã Pacheco

Caluim - Marcos Alexandre

Camaleoa - Eduardo Tosta

Cobaias Habitam meu Sonho - Ramon Coutinho

Curacanga - Mateus Di Mambro

Desamarras - Ianca Oliveira

É d’Oxum: A Força que Mora N’água - Dayane Sena

Felipa - Ana Clara Pereira

Kiriri 11/11 - Kian Shaikhzadeh

Lamento às Águas - Vilma Carla Martins

Movimentos Migratórios - Rogério Cathalá

Mulher Vestida de Sol - Patrícia Moreira

O Homem que Virou Castanha - Natan Fox

O Tempo das Coisas - Lara Beck

O Tratado do Vão Combate ou A Pequena História de uma Bixinha Qualquer - Márcio Januário e Henrique Drebes

Por que Não Ensinaram Bixas Pretas a Amar? - Juan Rodrigues

Sagrado Compor - Henrique Dantas e Marcelo Abreu

Solange Não Veio Hoje - Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter

Sucata Esperança - Rogério Luiz Oliveira e Filipe Gama

TAMBA: Sinfonia do Invisível - Genilson Nery

Todos os Olhos - Wayner Tristão

Competitiva Internacional

Longas

A Audiência / L’Audience (Canadá) - Émilie B. Guérette e Peggy Nkunga Ndona

Acromático / Achrome (Rússia/Alemanha/Israel) - Maria Ignatenko

Astracã 79 / Astrakan 79 (Portugal) - Catarina Mourão

Júlia Não se Case / Julia no te cases (Argentina) - Pablo Levy

Mátria / Matria (Espanha) - Álvaro Gago

O Espectro do Boko Haram / Le Spectre de Boko Haram (Camarões/França) - Cyrielle Raingou

Curtas

48 Horas / 48 Hours (Irã) - Azadeh Moussavi

A Árvore Frutífera / The Fruit Tree (Bélgica) - Isabelle Tollenaere

A Passagem / The Passing (EUA) - Ivete Lucas e Patrick Bresnan

Aqueronte (Espanha) - Manuel Muñoz Rivas

Criando Praias Luminosas / Hacer Orillas Luminosas (Paraguai/Argentina) - Maira Ayala

De Volta / Back (Países Baixos) - Yazan Rabee

Dildotectônica / Dildotectónica (Portugal) - Tomás Paula Marques]

Nada Disso / Nada de Todo Esto (Argentina/Espanha/EUA) - Patricio Martínez e Francisco Cantón

Os Nadadores / Los Nadadores (Costa Rica) - Charlie López

Swan no Centro / Swan dans le Centre (França) - Iris Chassaigne

Tria (Itália) - Giulia Grandinetti

Yaa (Gana/França) - Amartei Armar





Serviços O que: XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 14 a 20 de março Onde: Cine Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves) e Sala Walter da Silveira (Barris). Preço: No Cine Glauber Rocha, os ingressos custam R$12 (inteira)/ R$6 (meia) e passaporte individual para 10 sessões por R$55. Na Sala Walter da Silveira, a programação é gratuita.