"Ficamos bastantes nus", diz atriz sobre aguardada cena de Bridgerton

Colin Bridgerton e Penelope Featherington em Bridgerton - Foto: Divulgação | Netflix

Nesta quinta, 13, chega à Netflix a segunda parte da terceira temporada de "Bridgerton" e promete cenas quentes ao narrar o romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). A mais aguardada é a que os dois aparecem nus em frente a um espelho e levou três dias para ser filmada.

De acordo com Nicola, a cena foi planejada e os dois tiveram a oportunidade de falar sobre o que queriam fazer. A cena marca o momento em que Colin desnuda Penélope, uma mulher fora dos padrões estéticos ditados pela sociedade, vivendo um momento a dois.

A atriz revelou detalhes da cena ao Splash. “Naquele momento, eu pensei: 'Só quero assumir o controle'. Foi uma coisa muito egoísta. Alguém me disse: 'Você fez isso para os haters'. E eu respondi: 'Nunca faria nada para pessoas que não gostam de mim, isso não me impulsiona de jeito nenhum'. Fiz por mim mesma, egoisticamente, me senti poderosa. Fui realmente apoiada pelo Luke. Foi incrível. E ambos, fisicamente, ficamos bastante nus naquela cena. Havia tanta confiança entre nós que me senti muito segura. E também queria olhar para trás quando fizesse isso e dizer: 'Caramba, sim, fiz isso'.”



“Filmamos ao longo de três dias. Então, cada um meio teve seu momento de se sentir mais exposto. Foi importante que pudéssemos nos apoiar, porque realmente levamos o nosso tempo. Nos sentimos muito apoiados por toda a equipe ao nosso redor”, conta Luke Newton.

Os atores destacam a cumplicidade no set que só dois amigos poderiam ter. "Precisa haver uma base de confiança e respeito. Uma vez que existe isso, você pode ir a qualquer lugar".

Segundo Luke, há quatro anos acharia que essas cenas mais quentes seriam difíceis de ser gravadas com uma amiga, no entanto, foi o contrário.

"Nos sentimos mais seguros... Você sabe, começamos com um beijo e depois fica mais intenso conforme a temporada avança. Nos sentimos confortáveis com isso. Era sempre sobre parecer autêntico e verdadeiro. Como uma linda história de amor da qual somos muito apaixonados."

Os atores relatam que acreditam ter feito justiça à história e aos personagens, e para comemorar beberam champanhe e comeram pizza após terminarem as gravações.

"Estava com medo de assistir, mas quando estava vendo, eu pensei: 'Amo isso. É lindo, tão doce, engraçado e real", afirmou Nicola. "Mas não amamos tanto para assistir com nossa família", confessou Luke.

Nicola e Luke caíram na risada ao contar o que aconteceu durante o set de filmagem. "Haverá uma oportunidade para os fãs notarem, mas não chegou à edição final", disse Luke. "A gente rindo não vai entrar, infelizmente".

"Nós estávamos usando quase nada, mas você não desabou em cima de mim... O que foi legal da sua parte. Você fez um treino naquele dia.", relembrou Nicola a Luke. "Realmente fiz. Eu estava exausto depois disso", completou.