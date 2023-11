Filho de produtor de Hollywood é preso por jogar cadáver no lixo | A TARDE

Filho do empresário e produtor vencedor do Emmy Sam Haskell Sr, Sam Haskell Jr foi preso acusado de assassinato depois que partes do corpo de uma mulher foram encontrados em uma lixeira próximo a sua casa.

A polícia acredita que os restos mortais sejam da esposa do suspeito, Mei Haskell, de 37 anos, que está desaparecida, assim como os sogros dele, Gaoshan Li, de 72 anos, e YanXiang Wang, de 64.

O casal tem três filhos, de seis, oito e 12 anos. Todos foram localizados em segurança na escola e levadas pelo Departamento de Serviços à Criança e à Família.

Haskell Jr é filho do empresário Sam Haskell Sr com a ex-Miss Mississippi Mary Donnelly Haskell. Haskell Sr é o presidente da Magnolia Hill Productions, a empresa responsável por vários projetos recentes do ícone do country Dolly Parton, tendo agenciado também a carreira de Martin Short.

Vídeos de câmeras de segurança ajudaram na investigação. As imagens mostram Sam e funcionários contratados levando pesados sacos para fora de sua casa. Acredita-se que neles estavam os pedaços de corpos encontrados pelo morador de rua.

Policiais cercaram a casa de Haskell Jr após uma testemunha da vizinhança afirmar ter visto o que seriam partes de corpos em sacos do lado de fora de sua propriedade, o que foi rapidamente conectado à descoberta do corpo na lixeira no dia seguinte. Ao entrar na casa do suspeito, a perícia encontrou evidências de crime, como manchas de sangue.

Além disso, o histórico na internet de Sam também ajudou na investigação. Foram encontrados vídeos em que objetifica mulheres asiáticas e trazem cenas de extrema violência.

Sam está preso no presídio de Valley, em Van Nuys, e teve fiança estipulada em US$ 2 milhões.