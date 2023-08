Filmado em Alagoas, “Sem Coração” terá estreia em Veneza

“Sem Coração”, o primeiro longa-metragem da alagoana Nara Normande junto ao pernambucano Tião foi anunciado no 80º Festival Cinematográfico de Veneza, na Mostra Orizzonti. O Festival é um dos mais prestigiados do mundo.

O longa sobre adolescência foi filmado no litoral de Alagoas e é inspirado por um curta-metragem de mesmo nome. No curta, Léo vai passar férias na casa de seu primo, em uma vila pesqueira. Lá, ele conhece uma menina apelidada de Sem Coração, que acaba provocando novos sentimentos no garoto.

O filme contou com a coprodução de Kleber Mendonça Filho que nas, redes sociais, descreveu a obra como um “belo filme sobre a curiosidade que as pessoas despertam na gente”.

Nara fez curtas com repercussão mundial como “Dia Estrelado” e a animação “Guaxuma”, enquanto Tião produziu “Muro” e “Animal Político”, sobre uma vaca que, nas vésperas do natal, passa por uma crise existencial. Juntos, os dois realizaram o curta “Sem Coração”, um dos mais premiados curta-metragens brasileiros que agora vira longa.

O filme é coproduzido e distribuído pela Vitrine Filmes e ainda não tem data de lançamento prevista para o Brasil.

Confira imagens: