Filmagens da nova série do Demolidor são retomadas | A TARDE

A nova série do Demolidor, “Daredevil: Born Again”, marcou o início de suas filmagens para a próxima segunda-feira, 22. O coordenador de dublês Philip Silvera - que trabalhou na série do herói na Netflix - voltou para a produção e vai atuar também como diretor de segunda unidade. As informações são do The Hollywood Reporter.

Ainda de acordo com o THR, a Marvel está atualmente estudando como levar a protagonista de “Eco” (Alaqua Cox) para novos projetos. Segundo a fonte, o estúdio está interessado em investir em seus “heróis das ruas”.

Eco é estrelada por Cox na pele de Maya López, personagem introduzida em Gavião Arqueiro. Após eventos traumáticos em Nova York, ela retorna para a comunidade nativo-americana onde nasceu, a fim de se esconder dos capangas do Rei do Crime (Vincent D'Onofrio) e pensar em seus próximos passos.

Além do retorno de Charlie Cox como Matt Murdock, Daredevil: Born Again contará com as voltas de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime, e Jon Bernthal, como Frank Castle/Justiceiro. Ambos encarnaram os papéis originalmente na Netflix, onde Demolidor exibiu três temporadas entre 2015 e 2018 — todas disponíveis atualmente pelo Disney+.

Entre as novidades do elenco de Born Again estão Margarita Levieva (À Tona), Sandrine Holt (Better Call Saul), Michael Gandolfini (The Deuce) e Arty Froushan (Carnival Row).

Com produção paralisada desde o início da greve dos atores, Daredevil: Born Again foi retirada do calendário de lançamentos do Disney+ e, por enquanto, não tem previsão de estreia.