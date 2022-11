Filme baiano 'Mugunzá' será exibido no 'Panorama Coisa de Cinema'

Dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio, da Rosza Filmes, o filme 'Mugunzá' será exibido pela primeira vez ao público baiano durante o Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema nos dias 07 de novembro, em Salvador, e 08 de novembro, em Cachoeira.

O longa musical, que tem Arlete Dias e Fabrício Boliveira em cena, conta a história de uma mulher que perdeu seu amor, sua dignidade e seus sonhos, e resolve buscar justiça.

A estreia aconteceu em setembro no Cinefantasy em São Paulo. Ary Rosa conta que a personagem principal, Arlete, tem o mesmo nome da atriz que a interpreta, Arlete Dias, pois foi escrito para que ela atuasse.

"Essa personagem acorda um dia e vê que a vida dela foi destruída por homens, e aí ela procura por justiça. Ela luta e com a fé de Xangô repara todas as injustiças com todas as mulheres, como um símbolo de uma luta de outras mulheres", conta.

Glenda Nicácio afirma que o filme é impactante e conta que traz o Recôncavo político a partir da perspectiva de uma mulher preta.

"Ele foi muito bem recebido em São Paulo e a nossa expectativa é que aconteça o mesmo em Salvador e em Cachoeira, nas exibições pelo Panorama, que é um festival que a gente sempre frequenta e somos sempre muito bem recebidos".

O filme deve estrear no primeiro semestre de 2023 nos cinemas após passar por festivais e depois ir para as salas de cinemas.