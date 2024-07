Filme baiano vence prêmio em festival de cinema de Curitiba

Diretor baiano, Cláudio Marques comandou o projeto “A Mensageira” - Foto: Divulgação

A cerimônia de premiação do 13º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba, aconteceu na noite dessa quarta-feira, 19, na Capela Santa Maria, em Curitiba, no Paraná. Por lá, aconteceram estreias mundiais e nacionais, com a exibição de produções de todo o mundo.

Entre os vencedores da noite da Mostra Competitiva Brasileira, está o filme baiano “A Mensageira”, projeto do diretor baiano Cláudio Marques e realizado em parceria com Marília Hughes, que levou o prêmio de Melhor Som. O longa acompanha a protagonista em uma jornada pelas engrenagens do sistema da justiça, assim como por suas origens.

O filme “Greice”, do diretor Leonardo Mouramateus, levou o Prêmio Olhar de Melhor Longa-Metragem. O Prêmio de Melhor Direção foi para “Tijolo por Tijolo”, de Victoria Alvares e Quentin Delaroche.A produção também levou o Prêmio de Melhor Montagem (Quentin Delaroche).

Ainda entre os longas brasileiros, “Praia Formosa”, de Julia De Simone, foi premiado com Melhor Direção de Arte (Ana Paula Cardoso) e Melhor Direção de Fotografia (Flávio Rebouças).

Já os curtas ganhadores da Mostra Competitiva Brasileira foram “Caravana da Coragem”, de Pedro B. Garcia, com o Prêmio Olhar de Melhor Curta-Metragem; e “Povo do Coração da Terra”, do Coletivo Guahu'i Guyra, com o Prêmio Especial do Júri.

Na Mostra Competitiva Internacional, o Prêmio Olhar de Melhor Longa-Metragem foi para “Pepe”, de Nelson Carlos De Los Santos Arias. “As Noites Ainda Cheiram a Pólvora”, de Inadelso Cossa, levou o Prêmio Especial do Júri.



Ainda dentro da Competitiva Internacional, o Prêmio Olhar de Melhor Curta-Metragem foi para “Minha Pátria”, animação de Tabarak Abbas, inspirado na história dos pais do diretor para criar um universo distópico durante a guerra de Bagdá.

A equipe do júri desta categoria também elegeu o Prêmio Olhar de Melhor Longa-Metragem da Mostra Novos Olhares, que contemplou “Idade da Pedra”, de Renan Rovida.

Mirada Paranaense

Na Mostra Mirada Paranaense, que promove produções de cineastas do Paraná, o Prêmio AVEC-PR Ari Cândido Fernandes (Associação de Vídeo e Cinema do Paraná) de Melhor Filme foi para “Quarto Vazio”, da cineasta Julia Vidal.

Prêmio Abraccine

Já o Prêmio Abraccine, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, de Melhor Longa-Metragem foi para “Tijolo por Tijolo”, de Victoria Alvares e Quentin Delaroche, e o de Melhor Curta-Metragem para “Cavaram uma Cova no Meu Coração”, de Ulisses Arthur. .

O público também teve participação fundamental no 13º Olhar de Cinema, votando para Melhor Longa-Metragem no filme “Caminhos Cruzados”, de Levan Akin, um drama poderoso sobre encontros e desencontros; e o Melhor Curta-Metragem para “Viventes”, de Fabrício Basílio, sobre um jovem desempregado que tem uma entrevista de emprego para fazer.

Confira todos os ganhadores:

Mostra Competitiva Brasileira | Longas

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

“Greice”, direção de Leonardo Mouramateus

Prêmio de Melhor Direção

“Tijolo por tijolo”, Victoria Alvares, Quentin Delaroche

Prêmio de Melhor Roteiro

“Greice”, Leonardo Mouramateus

Prêmio de Melhor Atuação

“Greice”, Amandyra

Prêmio de Melhor Direção de Arte

“Praia Formosa”, Ana Paula Cardoso

Prêmio de Melhor Direção de Fotografia

“Praia Formosa”, Flávio Rebouças

Prêmio de Melhor Som

“A mensageira”, Lucas Carvalho, Ana Penna, Vinicius Barreto, David Terra

Prêmio de Melhor Montagem

“Tijolo por tijolo”, Quentin Delaroche

Competitiva Brasileira | Curtas

Prêmio Olhar de Melhor Curta-metragem

“Caravana da Coragem”, direção de Pedro B. Garcia

Prêmio Especial do Júri

“Povo do Coração da Terra”, direção de Coletivo Guahu'i Guyra

Competitiva Internacional

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

“Pepe”, direção de Nelson de los Santos Arias

Prêmio Especial do Júri

“As Noites Ainda Cheiram a Pólvora”, direção de Inadelso Cossa

Prêmio Olhar de Melhor curta-metragem

“Minha Pátria”, direção de Tabarak Abbas

Novos Olhares

Prêmio Olhar de Melhor longa-metragem

“Idade da Pedra”, direção de Renan Rovida

Prêmio do Público



Melhor longa-metragem

“Caminhos Cruzados”, direção de Levan Akin

Melhor curta-metragem

“Viventes”, direção de Fabrício Basílio

Prêmio da Crítica Abraccine

Melhor longa-metragem

“Tijolo por Tijolo”, direção de Victoria Alvares e Quentin Delaroche

Melhor curta-metragem

“Cavaram uma Cova no Meu Coração”, direção de Ulisses Arthur

Prêmio AVEC-PR Ari Candido Fernandes

Melhor filme

“Quarto Vazio”, direção de Julia Vidal

Menção Honrosa

“Baobab”, direção de Bea Gerolin