Filme do Mamonas Assassinas está disponível; saiba onde assistir

Filme tem direção de Edson Spinello e roteiro assinado por Carlos Lombardi. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cinebiografia da Mamonas Assassinas já está disponível no streaming. O filme da banda brasileira de rock entrou de forma gratuita, nesta sexta-feira, 28, no catálogo do serviço de streaming Max.

Anteriormente, o longa estava disponível para aluguel ou compra nas plataformas digitais Prime Video, Claro TV+ e Apple TV. “Mamonas Assassinas – O Filme” estreou em 1.054 salas e em 695 cinemas brasileiros em 23 de dezembro de 2023.

O filme tem direção de Edson Spinello e roteiro assinado por Carlos Lombardi. Só no dia da estreia, a produção bateu recordes e registrou a maior bilheteria de um filme brasileiro desde 2020.

Assista: