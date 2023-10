Filme dos Mamonas Assassinas ganha trailer e data de estreia | A TARDE

Considerada uma das maiores bandas do país, dona de um sucesso meteórico nos anos 90, os Mamonas Assassinas terão a história contada em um filme. O longa estreia no dia 28 de dezembro e ganhou um trailer oficial nesta terça-feira, 31.

Dirigido por Edson Spinello, “Mamonas Assassinos: O Filme” conta a história do quinteto Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento do anonimato até a fama. O vocalista Dinho, que era baiano, natural de Irecê, será vivido por Ruy Brissac, que já fez o papel do cantor no musical sobre a banda.

O elenco conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais, na banda. Completam Fefe Schneider, Jessica Córes, Jarbas Homem de Mello e Guta Ruiz.

Walkiria Barbosa, uma das produtoras do filme, conta que a escolha do elenco foi fundamental para dar credibilidade à história. “Nossa preocupação era encontrar as pessoas certas para aqueles papéis. E foi mágico quando filmamos o primeiro show, onde a equipe e os figurantes ficaram muito emocionados, tivemos certeza de que os Mamonas estavam ali com a gente. Foi muito forte e muito intenso. Aliás, este é um sentimento que permeou todas as fases, desde a leitura de roteiro até a pós produção”.

O longa foi filmado na cidade onde viviam os integrantes da banda, Guarulhos, na Grande São Paulo. A produtora destaca que o apoio das famílias dos músicos foi essencial. A empresa Mamonas Assassinas Produções, capitaneada por Jorge Santana, primo de Dinho, juntamente com os familiares, emprestaram diversos figurinos originais que foram usados no filme.

Para a construção da narrativa, biografias musicais de sucesso serviram de base e inspiração, como Bohemian Rhapsody, sobre a banda Queen, e Rocketman, sobre Elton John.

“Era fundamental pesquisar e compreender as melhores maneiras de, por exemplo, filmar shows. Esses filmes são excelentes nesses quesitos também. E os shows são de enorme importância em Mamonas Assassinas: O Filme. São eles que ajudam a trazer a energia da banda e mostrar como contagiavam seu público”, explica o diretor Edson Spinello .

“Há duas fases, no filme, quando eles buscavam seu lugar no cenário musical, na época da banda Utopia, e depois quando se tornaram Mamonas. Foi necessária muita pesquisa e colaboração para resgatar uma época, um trabalho árduo envolvendo uma grande equipe e muitos colaboradores para que pudéssemos retratar as duas épocas do filme. Foram mais de 70 cenários, 1000 peças de figurino entre produzidas e originais e as caracterizações de personagens para as duas fases. Além de um trabalho primoroso de correção de cor em mais de 2.500 planos executados pela Zumbi Post. Na área musical, foram regravadas todas as músicas em estúdio”, explica a produtora.

O filme está sendo editado e mixado por Gabriel Pinheiro, ganhador de dois Grammys Latinos. A montagem ficou por conta de Rodrigo Daniel Melo. O longa é produzido pela Total Entertainment, coproduzido pela Mamonas Produções, Claro e distribuído pela Imagem Filmes.

Confira o trailer

