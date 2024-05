Filme sobre amor de Sidney Magal e Magali West é lançado no Glauber | A TARDE

O longa que conta a história de amor do cantor Sidney Magal e sua esposa Magali West teve sua pré-estreia nesta terça-feira, 14, no Cine Glauber Rocha, em Salvador, cidade que foi palco de diversas filmagens.

A chegada de 'Meu Sangue Ferve por Você' às telonas contou com parte do elenco, de responsáveis pela direção, produção e roteiro, além do próprio casal cuja história é retratada.

O longa remonta ao ano de 1979, quando Magal, já um artista renomado, enquanto compromisso em uma emissora de TV, se depara com Magali e se apaixona.

Entre os altos e baixos, o relacionamento enfrenta obstáculos, como a resistência de Jean Pierre, seu empresário apaixonado, e a desconfiança da família, amigos e até mesmo de Magali.

A produção é dirigida por Paulo Machline, que considerou “maravilhoso" o desafio de retratar a história em filme. Segundo ele, o processo de desenvolvimento contou com participação, inclusive, do próprio Magal.

"Com generosidade nos ajudou muito, nossos atores, o elenco todo, ele estava presente, foi muito bacana. Ele foi essencial para a gente estar apresentando o filme aqui. O Magal foi figura essencial, não só por ter sido a origem da história, mas também por ter nos ajudado, por exemplo, a compor toda a construção do personagem no filme", lembra Machline em entrevista ao Portal A TARDE.

O diretor conta que este primeiro lançamento do filme em Salvador dialoga com o simbolismo que a cidade tem com grande parte da vida do artista.

"Esse lugar é onde Magal e Magali moram há muitos anos. Magali sempre morou e Magal, desde que conheceu ela, mudou pra cá. É o lugar onde a história aconteceu, a história do filme aconteceu aqui. E é uma cidade que nos recebe sempre com tanto amor e com tanto carinho. Então foi uma honra filmar aqui".

Atriz e cantora baiana, Emanuelle Araújo interpreta Graça, mãe de Magali que teve muita preocupação com o relacionamento, principalmente, devido a diferença de idade e pelo artista já ser figura pública.

"Acho que todo mundo sabe que, quando o Magal conheceu a Magali, ela era muito jovem e a mãe ficou muito preocupada. Então, essa mãe é meio antagonista dessa história de amor, porque ela era contra o romance. Ao mesmo tempo, tudo com muito humor, com muita música".

Ela lembra que gravar as cenas em espaços de Salvador ativou sua memória afetiva.

"Magali e a Graça moravam na Ribeira. Então, foi um pouco também ativar a minha memória de lugares que eu amo, de família, aquela história de mãe, tia, avó, todo mundo que senta na frente da televisão, na sala. É um filme que me aproximou muito de todas as minhas memórias de família, aqui do nosso jeito baiano".

Filipe Bragança e Giovana Codeiro dão vida a Magal e Magali | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Magal por Magal



Na história, Magal é interpretado pelo ator e cantor Filipe Bragança, que enquanto posava com o artista durante o lançamento, contou que mergulhou na história do cantor e conviveu com o próprio.

"O Magal é um cara muito solar, muito generoso. Ele esteve durante a preparação comigo, conversando, todas as perguntas que eu fiz, ele teve o prazer de responder com todos os detalhes que eu queria e que eu precisava", lembrou Filipe.

Ele considera mais marcante a cena em que canta 'Meu Sangue Ferve Por Você', sua música preferida do cantor.

"São vários momentos, mas esse foi muito especial. E foi um momento que a gente estudou muito, porque era uma cena muito importante. Aquele momento foi muito especial, aquela cena foi gravada com a presença dele, inclusive, com aquele figurino, aquele salto, a peruca e tudo mais. Foi muito especial pra mim, foi um dos momentos que eu mais fui feliz em cena fazendo esse filme".

Sidney Magal e Giovana Cordeiro receberam as baianas Tânia Tôko e Emanuelle Araújo | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Persona real por trás do personagem de Filipe, Sidney Magal conta o que o fez contar sua história de amor com Magali no cinema.



"O que me motivou foi a vida inteira ter sentido verdadeiramente a minha história e o que levou as pessoas a acreditarem na minha história foi a minha verdade ao contar essa história. E foi assim que eu conquistei o Paulo Machline [diretor] e a Joana Mariani [produtora]. As pessoas todas estão envolvidas no projeto, os atores se apaixonaram pela história. Então, é sinal de que eu os convenci de que esse, para mim, é o amor do século", celebra Magal.

Antes do lançamento, ele assistiu ao filme algumas vezes e se emocionou, tanto com o trabalho quanto com a rememoração da própria história.

"Eu tenho certeza que eles foram muito fiéis ao que eu sou, e isso é muito importante. O meu público sempre gostou do Magal pelo Magal, como eu sou, como eu me comporto, a família que eu tenho, e tudo isso é tão verdadeiro que não tem jeito, continua por muito tempo".

Já Magali foi vivida por Giovana Cordeiro, que enfrentou um desafio, já que Magali é reservada e não possui tanto material disponível para que a atriz pudesse conhecer sua personalidade.

Ao Portal, Giovana conta que o primeiro contato foi virtual, durante a pandemia. "Eu tinha várias perguntas, queria passar uma tarde com ela. Foi muito bom que ela me atendeu, estavam na piscina, e ela falou: 'Giovana, você me desculpa, tá? Eu tô aqui tomando minha cerveja'. Eu falei, tá tudo certo, já entendi quem era, já gostei", lembra.

Depois veio o contato presencial, quando a atriz descobriu uma Magali amorosa e disponível.

"É muito lindo ver, eles têm muito material ali que eles gravaram, acho que eles gostam muito de contar a história deles. Fui ouvindo de pessoas que conheciam ela e tinham histórias para me contar, e aí isso também foi o meu material, e foi a partir disso que eu trabalhei", diz ela, que frisa que a Magali do filme é a Magali da Giovana.

"Tem ali a nossa licença poética, a minha contribuição que nasce em cena, da parceria com os outros atores, e assim vai nascendo, da mesma maneira que tem o Magal do Filipe, também tem essa Magali que é minha, mas eles se sentem representados, isso para a gente é o melhor de tudo".

A Magali “verdadeira”, ao Portal A TARDE, confirma que aprovou o material. Ela revelou ainda que ela mesma escolheu a atriz para a interpretar.

"Eu consigo me ver na Giovana Cordeiro, o Filipe está maravilhoso, e eu só tenho a agradecer essa homenagem e deixar isso para as pessoas. Acho que na vida, hoje em dia, a gente precisa deixar uma história que o amor ainda existe, sim".

Ela lembra que se divertiu ao acompanhar as gravações e não interferia na atuação, mas compartilhava suas histórias com o elenco.

"Por exemplo, no caso da Giovana, ela foi absorvendo coisas minhas. Eu digo que ela é muito de dentro para fora. Então, foi interessantíssimo, a gente viu algumas filmagens, fomos em algumas locações, foi realmente muito bonito".

Magali West, esposa de Magal | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Confira o trailer do longa:

