Filme sobre mestre Môa terá pré-estreia em Salvador

Em outubro de 2018, o mestre Môa do Katendê foi assassinado em um bar de Salvador, e foi assim que muita gente ficou sabendo de sua existência. O que muitos ainda desconhecem é que ele foi um dos artífices da revolução ocorrida no carnaval baiano, com o surgimento de blocos afro.

O documentário musical “Môa Raiz Afro Mãe” reverencia o capoeirista e seu legado. A obra, que começou a ser filmada antes da morte do artista, esteve circulando, desde novembro de 2022, em diversos festivais de cinema ao redor do Brasil e do mundo. O filme terá a sua estreia comercial na quinta-feira, dia 3 de agosto, e contará com uma pré-estreia, que ocorrerá nesta quarta-feira, 2, às 19h30 no Cinema do MAM, Solar do Unhão.

Além do filme, o projeto “Raiz Afro Mãe” rendeu colaborações musicais com nomes como Luedji Luna, BaianaSystem, Criolo, Letieres Leite, Chico César, Lazzo Matumbi, Márcia Short e outros artistas que produziram singles de composições de mestre Môa. As músicas estão disponíveis em diversas plataformas digitais.

Confira o trailer da obra aqui:

Raiz Afro Mãe