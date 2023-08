Filme sobre Mussum terá Ailton Graça no papel principal; veja imagens

Mussum – O Filmis, que conta a história de um dos maiores nomes da comédia brasileira, está na seleção oficial do 51º Festival de Gramado e concorre na mostra competitiva de longas-metragens brasileiros.

Dirigido por Silvio Guindane, o filme conta com Ailton Graça no papel do humorista e Yuri Marçal, Thawan Lucas Bandeira, Cacau Protasio, Nando Cunha, Jeniffer Dias e Neusa Borges no elenco.

Nas redes sociais, Alexandro Gomes, empresário e filho do Mussum, comemorou a seleção do filme para o festival. "Esse filme traz a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum e vai além de seu papel como humorista em 'Os Trapalhões'".

O ator Ailton Graça, que dá vida a Mussum, afirma que o filme é a realização de um projeto de vida e afirmou que sempre quis homenagear o comediante. "É o primeiro 'pretagonista' que eu faço, e, dentro do meu histórico como artista, eu sempre quis fazer esse trabalho, fosse no teatro ou em qualquer lugar".

| Foto: Divulgação

