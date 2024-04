Filmes baianos são selecionados em festival de cinema | A TARDE

Com um recorde de mais de 4.500 filmes inscritos e mais de 130 selecionados, o Festival Curta Cinema chega em sua 33ª edição no mês de abril. A Bahia aparece entre os escolhidos, com duas produções: “Buraco De Minhoca”, de Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques, e “Quintal”, de Mariana Netto. A exibição gratuita acontece no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 24 de abril.

Os baianos Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques concorrem na principal categoria do evento, Mostra Competitiva Nacional com “Buraco de Minhoca”, que conta a história de Tião, um menino de cinco anos que busca entender os eventos envolvendo sua família. Incluindo a sua mãe, que está se afastando dele por conta de uma doença. Este é o sexto curta da dupla que, juntos, já exibiram em cerca de 250 festivais e mostras especiais.

Neste ano, foram selecionados mais de 130 curtas-metragens de 32 países, consagrados em grandes festivais internacionais como Cannes, Locarno e Berlim, além de obras inéditas em todo o mundo, que farão sua estreia no festival.



Infantil

Esta edição, traz novamente a programação para as crianças, direcionada exclusivamente aos colégios. “Quintal” de Mariana Netto participa da Sessão Escola - Infantil. O curta é baseado na poesia “Tributo a João Guimarães Rosa” de Manoel Barros e retrata o início da amizade de Diadorim, uma menina sonhadora, e Riobaldo, um alegre passarinho azul.

Premiação

Neste ano, o Curta Cinema também contará com o Prêmio Canal Brasil de Curtas que, desde 1998 é realizado nos principais festivais de cinema do país, com júris compostos por jornalistas e críticos de cinema de todo o Brasil. Os jurados escolhem o melhor curta em competição, que recebe R$15 mil e é exibido na programação do canal.



O Festival Curta Cinema tem direção geral do produtor Ailton Franco Jr. A curadoria da 33ª edição ficou a cargo de Gustavo Duarte, Karen Black, Marina Pessanha, Lucas Murari, Cristiana Giustino, Duda Leite e Carolina Alves, com a colaboração de Matheus Fortuna e sob coordenação de Paulo Roberto Jr.

O evento qualifica os ganhadores do Grande Prêmio da Competição Nacional e Internacional a pleitearem uma indicação ao Oscar, premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos da América. Além da exibição de filmes, o Festival também promove workshops, palestras e debates.

Confira os filmes da Mostra Competitiva Nacional

BENÇA, de Mano Cappu – 15min, PR, 2023

BOI DE CONCHAS, de Daniel Barosa – 15min, SP, 2024

BURACO DE MINHOCA, de Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques – 13 min, BA, 2024

CIRCUITO, de Alan Sousa & Leão Neto – 22 min, CE, 2023

CIDADE BY MOTOBOY, de Mariana Vita – 15 min, SP, 2023

DAS ÁGUAS, de Adalberto Oliveira & Tiago Martins Rêgo – 17 min, PE, 2023

DIA DE PRETO, de Beto Oliveira – 15 min, SP, 2023

DENTRO DE MIM, de Dayane Teles – 17 min, AL, 2024

DOMINGO EM RIGEL KENT, de André Ladeia – 20 min, RJ, 2024

DONA BEATRIZ ÑSÎMBA VITA, de Catapreta – 20 min, MG, 2023

DU BIST SO WUNDERBAR, de Leandro Goddinho – 17 min, 2023

ENGOLE O CHORO, Fabio Rodrigo – 12 min, SP, 2023

ERNESTO, de Fernanda Roque Fernandes – 15 min, MG, 2023

LAPSO, de Caroline Cavalcanti – 24 min, MG, 2023

LYB, de Felipe Poroger – 20 min, SP, 2023

MAPUTO, de Lucas Birolli Abrahão – 15 min, SP, 2024

MBORAIRAPE, de Roney Freitas – 25 min, SP, 2023

O CACTO, de Ricardo Kump – 10 min, SP, 2023

O QUE NOS ESPERA, de Chico Bahia & Bruno Xavier – 20 min, SP, 2024

PASTRANA, de Melissa Brogni & Gabriel Motta – 15 min, RS, 2023

PEDAGOGIAS DA NAVALHA: SE A PALAVRA É UM FEITIÇO, MINHA LÍNGUA É UMA ENCRUZILHADA, de Colle Christine Avelar, Tiana Dos Santos & Alma Flora – 15 min, RJ, 2023

QUEBRANTE, de Janaina Wagner – 23 min, SP, 2024

QUINZE QUASE DEZESSEIS, de Thais Fujinaga – 21 min, SP, 2023

RAMAL, de Higor Gomes – 16 min, MG, 2023

SABÃO LÍQUIDO, Fernanda Reis & Gabriel Faccini – 21 min, RJ, 2023

SERTÃO, AMÉRICA, de Marcela Ilha Bordin – 19 min, ES, 2023

TORÓ, de Clara Ferrer & Marcella C. De Finis – 20 min, RJ, 2023

PÁSSARO MEMÓRIA, de Leonardo Martinelli – 15 min, RJ, 2023

UM TROPEÇO EM CINCO MOVIMENTOS, de Valentina Rosset – 15 min, 2023

VOCÊ, de Elisa Bessa – 7 min, RJ, 2024

ZAGÊRO, de Victor Di Marco & Marcio Picoli – 15 min, RS, 2024

Confira os filmes das sessões Escola – Infantil

ANACLETO, O BALÃO, de Carol Sakura & Walkir Fernandes – 12 min, PR, 2023

A BALEIA MÁGICA, de Douglas Alves Ferreira – 11 min, SP, 2022

COELHITOS E GAMBAZITAS, de Thomas Larson – 10 min, SP, 2022

MARÉU, de Nicole Schlegel – 10 min, RJ, 2023

QUINTAL, de Mariana Netto – 15 min, BA, 2022