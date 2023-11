Filmes clássicos retornam aos cinemas com ingressos a R$ 16 | A TARDE

Na próxima segunda-feira, 13, dois clássicos do cinema vão ser exibidos nas telonas mais uma vez. Trata-se de “Meninas Malvadas” e a versão estendida e remasterizada de “O Senhor do Anéis: O Retorno do Rei”. Essa é uma iniciativa da UCI Orient no Brasil para o UCI Day, festa de aniversário da rede. Os preços são promocionais: R$16 a inteira e R$8 a meia-entrada nas sessões 2D, 3D, IMAX e XPLUS.

Lançado em 2004 e com direção de Mark Waters, Meninas Malvadas tem Lindsay Lohan no papel de Cady, Rachel McAdams como a cruel Regina George, além de Lacey Chabert e Amanda Seyfried, que integram o grupo das “Poderosas”, as meninas mais populares do Colégio North Shore. Já O Retorno do Rei, de 2003, encerra a trilogia impecável de Peter Jackson que adapta as obras de J. R. R. Tolkien para as telonas. O filme volta aos cinemas vinte anos após a estreia e pela primeira vez no Brasil.

Além dessas duas obras, os fãs de “Jogos Vorazes” vão poder celebrar o retorno do primeiro filme da franquia. A UCI Orient vai oferecer também dois modelos de tatuagem para os admiradores da saga protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth, e dirigida por Gary Ross. O filme é um aquecimento para a estreia de mais um longa da saga “Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, que estreia em 15 de novembro.

O filme de Francis Lawrence é baseado em um livro de Suzanne Collins e conta uma história que aconteceu muito antes de Katniss Everdeen, a protagonista dos filmes já lançados. A prequel vai revelar o passado do Presidente Snow e como o vilão chegou ao poder.