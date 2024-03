Filmes vencedores do Oscar estream no Prime Video | A TARDE

Dois longas premiados no Oscar 2024 vão estrear no Prime Video. Os filmes se juntam ao também vencedor 'Ficção Americana', que conta a história de um romancista cansado de ver o sistema lucrar com o entretenimento "negro".

'Anatomia de Uma Queda' tem estreia prevista para 21 de março, e 'Zona de Interesse' estará disponível a partir de 31 do mesmo mês.

Ambas as produções poderão ser acessadas, sem custo adicional, no catálogo do Prime Video, assim como Ficção Americana, do diretor Cord Jefferson, e ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado (Cord Jefferson) na premiação deste ano, que já está disponível para os assinantes.

Dirigido pela cineasta francesa Justine Triet e ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Original (Justine Triet e Arthur Harari), 'Anatomia de Uma Queda' também foi indicado aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz (Sandra Hüller) e Melhor Montagem.

O filme conta a história de Sandra, uma mulher que vive isolada nos Alpes Franceses com seu marido Samuel e o filho. Quando Samuel é encontrado morto, Sandra se torna a principal suspeita por assassinato.

Já 'Zona de Interesse' levou duas estatuetas nas categorias Melhor Filme Estrangeiro (Reino Unido) e Melhor Som, e concorreu ainda aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado (Jonathan Glazer). Foi vencedor do Grand Prix de Cannes em 2023.

No filme, o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss e sua esposa se esforçam para construir uma vida bucólica para sua família em uma casa ao lado de um campo de concentração. Mas tudo o que eles construíram é ameaçado quando ele é transferido para um novo campo.