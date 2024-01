Ator de Speed Racer e duas filhas morrem em queda de avião | A TARDE

O ator Christian Oliver, de 51 anos, e suas duas filhas, Madita, de 10 e Annik, de 12, morreram após a queda de um avião em Bequia, no Caribe. O piloto, Robert Sachs, também não resistiu aos ferimentos.

Christian Oliver é conhecido por atuar no filme ‘Speed Racer’. A aeronave de pequeno porte decolou do aeroporto JF Mitchell pouco depois do meio-dia e caiu no mar. A causa da queda ainda não foi confirmada.

Além de ‘Speed Racer’, o ator trabalhou em 'O Segredo de Berlim' e 'Operação Valquíria'. Ele aparecerá também no filme 'Forever Hold Your Peace', que terminou as filmagens no último dia 20.