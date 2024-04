Chris Pratt sofre lesão durante gravações do seu novo filme | A TARDE

O ator Chris Pratt (“Guardiões da Galáxia”) sofreu uma lesão durante as filmagens do seu novo filme, “Mercy”. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele revelou ter machucado o pé e publicou duas fotos.

“Mercy, dia 4 das filmagens. Tenho um ótimo time de dublês! E às vezes tento entrar lá e fazer algumas das cenas por conta própria. Hoje, eu acertei um poste de metal com meu tornozelo. Será interessante o trabalho a seguir”, escreveu o ator.

Veja a publicação:

Mercy filming day 4. I have such a great stunt team! AND I sometimes try to get in there and do some of my own stuff. Today, daddy caught a metal post to the ankle. Should be interesting moving forward. pic.twitter.com/f5mcrwYI3r