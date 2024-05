Cineasta baiana vai a Cannes com projetos de co-produção | A TARDE

A cineasta baiana Vilma Carla Martins vai ao Festival de Cannes este ano junto com a delegação de quatro produtores negros de São Paulo, contemplados em uma chamada da Rede Afirmativa e Spcine. Vilma e sua produtora, a Sujeito Filmes, trabalham na área há mais de 7 anos, com projetos de curtas, longas e séries.

Vilma irá junto com Rodrigo Sousa, da 26 Frames de Abril. Juntos, eles vão apresentar o longa de terror “Thanatos” e o documentário “Rastro”, do qual ela é produtora executiva.

A cineasta também vai levar um catálogo com outros projetos dela, entre eles seu longa de romance “Star Vídeo”, aprovado no edital da SalCine e que é uma co-produção com a Volta Filmes, de São Paulo.

A participação da produtora no evento também conta com apoio do edital de Mobilidade Artística do Estado da Bahia. A contrapartida será uma aula sobre co-produções e mercados ministrada por ela em julho.

“Participei de muitos mercados, pitchings e acredito muito nas co-produções não só internacionais mas também dentro aqui do nosso território. A Spcine tem sido um modelo para muitos outros órgãos e acredito que essa é só mais uma parceria que irá acontecer entre SalCine, Secretaria de Cultura e outras instituições”, disse Vilma Carla Martins.

O Festival de Cannes acontece entre os dias 14 a 25 de maio, em Cannes, na França.

