Continuação de "Todo Mundo em Pânico" tem previsão para 2025 | A TARDE

Vários jovens fãs de comédia pastelão com certeza devem ter acompanhado a saga Todo Mundo em Pânico, que traz o humor com uma pitada de terror. Os longas satirizam grandes sucessos de Hollywood como Sinais, Pânico, O Grito e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.

O longa original acompanha adolescentes apavorados fugindo de maníacos assassinos como um pretexto para várias piadas envolvendo diversos filmes de terror.

De acordo com o site de filmes, Adoro Cinema, a Marimax, estúdio que produziu os cinco filmes da série, desenvolverá o longa ao lado da Paramount Pictures. Na produção do projeto, está Neal H. Moritz, conhecido pela franquia de Velozes & Furiosos e Sonic. O filme tem previsão para o próximo ano.

É possível que o novo longa aborde sátiras de Invocação do Mal, Sorria, Um Lugar Silencioso, Five Nights at Freddy's, M3GAN, entre outros. Também podem ser referenciados A Freira, Sobrenatural, X - A Marca da Morte, Fale Comigo, Morte Morte Morte e O Telefone Preto.