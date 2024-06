James Gunn confirma que nova atriz fará Mulher-Maravilha em filme | A TARDE

James Gunn confirmou que o novo universo DC dos cinemas terá também uma nova Mulher-Maravilha. Em suas redes sociais, o diretor respondeu um fã que perguntava sobre o rumo da personagem nas telonas.

O diretor de Superman, James Gunn, confirmou a um fã que o relançamento de 2025 do universo DC dos cinemas terá uma nova Mulher-Maravilha.

No Instagram, uma fã perguntava sobre o rumo das personagem nas telas. “Pessoas estão espalhando o boato do 4chan sobre a mulher maravilha, de uma suposta participação da heroína em filme futuro do grupo Creature Commandos, mas sinto que é seguro presumir que ela ainda não foi escalada, correto?”, escreveu. "Correto", escreveu Gunn na resposta à questão da seguidora.

O longa mostrará o Homem de Aço ainda no início de sua carreira heroica, tentando se estabelecer em um mundo cercado por super-heróis. O novo filme terá David Corenswet (Pearl) no papel título; Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane; Nicholas Hoult (The Great) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen; entre outros. O filme estreia em 11 de julho de 2025

Os filmes da Mulher-Maravilha estão disponíveis para streaming na Max.

