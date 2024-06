Robert Downey Jr. vai voltar como Homem de Ferro? Entenda | A TARDE

Vencedor do Oscar por “Oppenheimer”, o ator Robert Downey Jr. revelou, em entrevista para a Variety, que toparia voltar a viver Tony Stark, o Homem de Ferro, no Universo Cinematográfico Marvel.

“Está loucamente no meu DNA. Provavelmente o personagem mais ‘eu’ que já interpretei, mesmo que ele seja muito mais legal do que eu. Eu me tornei surpreendentemente mente aberta quanto a essa ideia”, disse o ator.

Downey Jr. revelou que, após deixar o papel, voltou a enfrentar inseguranças na carreira, um desafio que se mostrou proveitoso.

Fiz um favor a mim mesmo, porque o tapete foi puxado definitivamente debaixo de mim e todas as coisas nas quais eu estava me apoiando, ao contrário do que era minha compreensão de confiança e segurança, cara, elas evaporaram. E isso me tornou ensinável. Robert Downey Jr ator

Downey Jr. interpretou o Homem de Ferro em 10 produções do MCU. Seu último trabalho com o Marvel Studios foi em “Vingadores: Ultimato”, de 2019.



