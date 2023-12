Tapete vermelho reúne Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos em Salvador | A TARDE

O Prime Video realizou na noite desta terça-feira, 5, um tapete vermelho de “O Primeiro Natal do Mundo”, filme Original Amazon que estreia em 8 de dezembro. O evento aconteceu no UCI Orient Shopping Barra e contou com a presença de Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, protagonistas do longa, que é o primeiro de Natal nacional da plataforma.

Na ocasião, os atores conversaram com o Cineinsite A Tarde. Lázaro Ramos destacou que se identifica bastante com o seu personagem porque, segundo ele, a brincadeira do filme era justamente brincar a sua personalidade e a da Ingrid Guimarães [ela faz o papel de esposa no filme]. "O nosso objetivo foi trazer humor e falar de natal de um jeito brasileiro", destacou o ator.

"Falar sobre o natal brasileiro é muito especial. O personagem é humorado, é um pai brincalhão que tenta deixar o ambiente leve e a mulher dele [Ingrid Guimarães] é o oposto", pontuou.

Ingrid Guimarães, protagonista do filme junto com Lázaro, celebrou mais uma parceria com a diretora Susana Garcia, de que disse ser amiga há muitos anos. "Conheço a Susana desde que ela era médica, então temos uma relação ótima ainda mais por ela ser irmã de uma das minhas melhores amigas, Mônica Martelli. É muito bom ser dirigida por uma mulher, ainda mais com muita experiência e um outro olhar principalmente nas cenas de romance", afirmou. "É um filme engraçado e amoroso", acrescentou.

O Primeiro Natal do Mundo acompanha o início da celebração natalina da família Pinheiro Lima, formada por Pepê (Lázaro Ramos), um professor de história, viúvo, pai de duas meninas, e sua nova esposa, Tina (Ingrid Guimarães), uma chefe de cozinha divorciada e mãe de dois filhos. Eles têm uma véspera de Natal caótica quando uma das crianças deseja que a data desapareça e o pedido é atendido. Em um mundo em que ninguém ouviu falar do Natal, eles embarcam numa jornada para recriar o feriado, suas tradições e valores.

Além de Lázaro e Ingrid, o elenco conta ainda com Fabiana Karla (Uma Pitada de Sorte), Igor Jansen, Theo Matos, Valen Gaspar e Yasmin Londuik, Stella Miranda, além de Cézar Maracujá, Wilson Rabelo e participação especial de Rafael Infante.



Dirigido por Susana Garcia e Gigi Soares, o filme tem o roteiro assinado por Susana Garcia, Alessandra Ruiz, Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Leandro Soares e Júlia Lordello.



Assista ao trailer de O Primeiro Natal do Mundo: