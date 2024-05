“Velozes e Furiosos 11” tem estreia adiada para 2026 | A TARDE

Os fãs de “Velozes e Furiosos” vão precisar ter um pouco de paciência. Isso porque o 11º filme da franquia teve estreia adiada para 2026. A informação foi revelada pelo diretor Louis Leterrier na CCXP MX, que acontece no México. Originalmente, o longa tinha lançamento previsto para abril de 2025.

A novidade não chega a ser uma surpresa completa, já que Tyrese Gibson, que interpreta Roman, comentou anteriormente que as gravações de “Velozes e Furiosos 11” começarão no início do ano que vem. Nesse tópico, Leterrier confirmou a fala do ator.

“Acontecerá muito em breve. Vou terminar um filme de terror no dia 15 de setembro e começar Velozes no dia 16. [...] As filmagens serão no início do ano que vem, e o filme será lançado em 2026 — quando marcará exatamente 25 anos desde que o primeiro [longa] foi lançado”, disse.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o próximo filme da franquia, mas Leterrier contou que a conclusão garantirá o “círculo completo”, voltando para Los Angeles. Vin Diesel e elenco vêm reforçando há algum tempo que esse será o final definitivo da trama principal da franquia.

