Fim de uma era? Netflix desiste de produzir a série de Power Rangers

Power Rangers foi sucesso na década de 1990 - Foto: Divulgação

Após dois anos de produção, a Netflix decidiu que não vai mais desenvolver uma nova versão original dos Power Rangers.

Em 2021, foi revelado ao público que a empresa estaria produzindo diversos projetos do universo Power Rangers mas agora o que se sabe é que a Hasbro, detentora dos direitos da franquia, está recalculando a rota e buscando um novo aliado para renovar a marca. Entretanto, Segundo o TV Line, o plano deve levar alguns anos para ser concluído..

Power Rangers estreou nos anos 1990 e, desde então, ganhou uma legião de fãs, sem falar nas inúmeras temporadas e adaptações para o cinema. A relação da Netflix com a franquia vai além da série live-action agora encerrada.

Em 2023, a megacorporação do streaming lançou Mighty Morphin’ Power Rangers: Once and Always, um especial de uma hora que trouxe o retorno de alguns rostos familiares.