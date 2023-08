Fórum Audiovisual do Interior Baiano debate produção fora da capital

Entre esta quarta-feira, 30, e 1º de setembro, o I Fórum Audiovisual do Interior Baiano vai promover um encontro entre profissionais, realizadores e instituições estaduais para debater a multiplicidade de identidades, de realidades e contextos presentes nos 27 territórios da Bahia e refletir sobre a produção audiovisual e as políticas públicas para o cinema baiano.

O evento, promovido pelo Coletivo Setor Audiovisual do Sudoeste Baiano (SASB), vai acontecer no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Entre os convidados, estão representantes do Ministério da Cultura (MinC), da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia (Secult/BA), de TVs, de universidades, entidades e coletivos do setor.

De acordo com o organizador do Fórum, Daniel Leite Almeira, “embora os filmes realizados no interior ganhem prêmios em festivais, o Audiovisual do Interior ainda não tem políticas efetivas para garantir o seu desenvolvimento”. “Por isso, é importante organizar as demandas do setor para promover o seu fomento”, conclui.

A programação vai realizar discussões sobre a territorialização das políticas públicas, modelos produtivos, TV, Web TVs e plataformas de streaming, circuitos alternativos, formação e inovação e preservação e memória. Além disso, o evento também vai promover debates entre profissionais roteiristas, animadores e produtores de games.

I Fórum Audiovisual do Interior Baiano | Foto: Divulgação

Lei Paulo Gustavo

O Fórum acontece em meio à execução da Lei Paulo Gustavo, que representa um investimento recorde na cultura brasileira, repassando R$ 3,8 bilhões para estados e municípios. Mais de 70% dos recursos devem ser aplicados no audiovisual, o que deve impulsionar de maneira inédita o setor no interior do Brasil.

Na Bahia, os municípios fora da Região Metropolitana de Salvador receberam mais de R$ 75 milhões para investir em produções audiovisuais, cinemas, cineclubes e capacitação audiovisual, via editais que ainda serão lançados. Esse volume corresponde a mais da metade do investimento que deve ser realizado por todos os 417 municípios baianos.

Segundo o estudo realizado para a implantação da Bahia Filmes, no estado, existem 706 empresas audiovisuais distribuídas em 23 territórios de identidade. O levantamento mostra a presença de mais de 2 mil organizações da sociedade civil (OSC) do setor em todos os territórios. Apesar disso, a Bahia conta com apenas 131 salas de cinema distribuídas em 13 territórios.

Restauração do Cine Madrigal

No fórum, pretende-se também discutir a necessidade e planejamento para o restauro do Cine Madrigal junto com os órgãos estadual e municipal, assim como a importância de resgate de espaços culturais para a difusão da produção audiovisual interiorana.

Criado em 1968, o Cine Madrigal é um equipamento cultural que, até 2007, ofereceu momentos de entretenimento e formação cultural à comunidade do Sudoeste da Bahia, sendo o principal equipamento de Cinema da região. No entanto, mesmo sendo adquirido pela Prefeitura Municipal, em 2015, segue fechado, necessitando de reforma.