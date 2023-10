Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller estão fora do novo universo DC | A TARDE

Após Henry Cavill e Ben Affleck, chegou a vez de Gal Gadot, Jason Momoa e Ezra Miller se despedirem do Universo Cinematográfico da DC (DCU). Segundo a Variety, os atores não devem reprisar os heróis Mulher-Maravilha, Aquaman e Flash, respectivamente.

Os papéis serão reescalados na nova fase da franquia cinematográfica, agora sob o comando de James Gunn e Peter Safran. O novo DCU chega oficialmente aos cinemas com “Superman: Legacy", em 2025.

No entanto, Momoa estaria negociando outro papel no DCU, do mercenário intergaláctico Lobo. Segundo a reportagem, a estreia pode acontecer já em Superman: Legacy ou em um filme solo do personagem, mas ainda sem definições.

Após uma breve aparição em The Flash, lançado em junho deste ano, o ator reprisa o papel de Aquaman no segundo filme do herói. “Aquaman 2: O Reino Perdido" chega aos cinemas em 22 de dezembro.