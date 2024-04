“Godzilla e Kong”: O que assistir antes do novo filme do MonsterVerse | A TARDE

Quinto filme do MonsterVerse - o universo compartilhado de monstros da Warner e Legendary - “Godzilla e Kong: O Novo Império” chega aos cinemas nos próximos dias. O longa, que vai mostrar os dois monstros enfrentando uma ameaça colossal, promete explorar as origens dos Titãs e os mistérios da Ilha da Caveira. Também vai entregar muita briga kaiju.

>>> “Godzilla Minus One” é o primeiro da franquia a ganhar um Oscar

Como se trata de uma continuação, é natural algumas pessoas ficarem confusas sem saber onde o novo longa se encaixa ou o que assistir antes. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou um guia para os espectadores que estão perdidos.



O MonsterVerse começou com “Godzilla”, em 2014. Depois veio “Kong: A Ilha da Caveira” (2017), “Godzilla II: Rei dos Monstros” (2019) e “Godzilla vs Kong” (2021). A franquia oferece duas maneiras diferentes para os fãs assistirem: pela ordem cronológica ou pela ordem de lançamento.

Ordem cronológica

Kong: A Ilha da Caveira



Ambientado em 1973, Kong: A Ilha da Caveira é um filme situado 41 anos antes dos eventos de Godzilla, de 2014. Ele segue uma viagem da organização governamental Monarch, que rastrea criaturas gigantescas, na década de 1970, quando o líder da expedição Bill Randa (John Goodman) convenceu o governo a enviar uma equipe para uma ilha remota que ele suspeita ser a casa de um Titã. Lá, eles são recebidos pelo Kong. O elenco conta ainda com Brie Larson, Tom Hiddleston e Samuel L. Jackson.

Godzilla

Godzilla foi o primeiro filme lançado do MonsterVerse e é situado em 2014 – mesmo ano de seu lançamento nos cinemas. Na história, Joe Brody (Bryan Cranston) cria o filho sozinho após a morte da esposa (Juliette Binoche) em um acidente na usina nuclear em que ambos trabalhavam, no Japão. Ele nunca aceitou a catástrofe e quinze anos depois ainda tenta encontrar alguma explicação. Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), agora adulto, é soldado do exército americano e precisa lutar desesperadamente para salvar a população mundial e a sua família do Godzilla. Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Sally Hawkins e David Strathairn compõem o elenco.

Godzilla II: Rei dos Monstros

Godzilla II: Rei dos Monstros se passa em 2019 e avança cinco anos na franquia. O filme expande o universo e mostra outras criaturas gigantescas acordando ao redor do mundo. Por isso, os integrantes da agência Monarch precisam lidar com a súbita aparição de Mothra, Rodan e Ghidorah. No meio disso, a organização busca uma aliança com o próprio Godzilla a fim de garantir o equilíbrio da Terra.

Godzilla vs Kong

Em Godzilla vs Kong, que se passa em 2021, os protetores de Kong embarcam em uma jornada perigosa para encontrar o verdadeiro lar do gorila gigante. Entretanto, tudo sai do controle quando um Godzilla enfurecido começa a deixar um rastro de destruição pelo planeta Terra. Agora, o rei da Ilha da Caveira precisará deter o rei dos monstros em um embate épico.

Godzilla e Kong: O Novo Império

Já em Godzilla e Kong: O Novo Império, o poderoso Kong e o temível Godzilla se unem contra uma colossal ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que ameaça a existência de sua espécie e da nossa. Mergulhando profundamente nos mistérios da Ilha da Caveira e nas origens da Terra Oca, o filme irá explorar a antiga batalha de Titãs que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre.

O longa conta com os retornos dos atores Brian Tyree Henry e Rebecca Hall, além de trazer Dan Stevens (Legion) como o protagonista Tracker.

Ordem de lançamento

Godzilla - 2014



Kong: A Ilha da Caveira - 2017

Godzilla II: Rei dos Monstros - 2019

Godzilla vs Kong - 2021

Godzilla e Kong: O Novo Império - 2024

Godzilla e Kong: O Novo Império estreia nos cinemas em 29 de março.

Assista ao trailer: