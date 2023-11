Grande Sertão, adaptação de Guimarães Rosa, ganha trailer | A TARDE

O filme "Grande Sertão", adaptação do livro "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa, ganhou seu primeiro trailer na sexta-feira, 27.

Assista ao trailer:





Leia a sinopse oficial:



"Numa grande comunidade da periferia brasileira chamada “Grande Sertão”, a luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra e traz à tona questões como lealdade, vida e morte, amor e coragem, Deus e o diabo. Riobaldo entra para o crime por amor a Diadorim, mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão. A história, narrada por Riobaldo, é marcada pela presença de um personagem enigmático, Diadorim, que se torna um grande amigo dele e desperta sentimentos complexos. A identidade de Diadorim é um mistério constante para Riobaldo, que lida com escolhas morais e dilemas éticos, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. Nesse percurso transcorre as batalhas e escaramuças da grande guerra do Sertão."

Grande Sertão é dirigido por Guel Arraes (O Auto da Compadecida), que assina o roteiro ao lado de Jorge Furtado. No elenco, tem Caio Blat como Riobaldo e Luisa Arraes como Diadorim. A lista conta ainda com Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Luis Miranda (Zé Bebelo), Mariana Nunes (Otacília) e Luellem de Castro (Nhorinhá).