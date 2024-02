Gravações da 2ª temporada de “A Casa do Dragão” chegam ao fim | A TARDE

O autor de “As Crônicas de Gelo e Fogo”, George R. R. Martin, confirmou que as gravações da 2ª temporada de “A Casa do Dragão” estão encerradas e que a equipe da série está trabalhando na pós-produção.

“A Casa do Dragão encerrou as gravações de sua segunda temporada e agora está em profunda pós-produção”, escreveu Martin em seu blog pessoal.

A Casa do Dragão é uma das poucas grandes produções que não tiveram suas filmagens afetadas pela greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood. Isso porque a produção é filmada no Reino Unido, com equipe e elenco majoritariamente britânicos.

A segunda temporada da série tem estreia prevista para agosto deste ano, segundo o ator Matt Smith, Daemon Targaryen da série. Os episódios do primeiro ano estão disponíveis para streaming na HBO Max.