Greve dos atores: negociações serão retomadas nesta sexta | A TARDE

As negociações da greve dos atores de Hollywood serão retomadas nesta sexta-feira, 5, de acordo com o SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). As primeiras conversas desde o fim da paralisação dos roteiristas, que aconteceram no início desta semana, aparentemente, geraram avanço para um possível acordo.

O SAG-AFTRA explicou, nas redes sociais, que as negociações voltarão a acontecer a partir de amanhã, 6 de outubro, e se estenderão pelo final de semana. Uma pausa de dois dias será realizada depois disso, e o próximo encontro entre o sindicato dos atores e a AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) acontecerá em 9 de outubro.

Por favor, continuem participando de piquetes ou outras atividades de greve em suas localidades. Um dia a mais. Um dia mais fortes. Pelo tempo que for preciso. SAG-AFTRA, (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists)

Fim da greve dos roteiristas e otimismo



O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) e os grandes estúdios, representados pelo AMPTP, chegaram a um acordo no último dia 26, depois de quase cinco meses de paralisação - foram 148 dias de greve.



Com o fim da greve dos roteiristas, a expectativa é que a paralisação dos atores termine em breve. Algumas das principais demandas da manifestação são melhores remunerações e condições de trabalho, além da regulamentação no uso de inteligência artificial na indústria cinematográfica.