Greve em Hollywood: Roteiristas e estúdios chegam a um acordo

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) chegou a um acordo com a AMPTP, que representa os grandes estúdios e produtores, após mais de 4 meses do início da greve. Segundo o Deadline, as duas partes negociam agora as minúcias de um novo contrato, com duração mínima de 3 anos.

Ainda de acordo com o site, as novas condições devem regulamentar o uso de inteligência artificial no ofício e os pagamentos dos residuais de filmes e séries no streaming. Os estúdios alegam ter levado "a melhor e última oferta" para a mesa.

Caso o acordo vá para frente, a greve pode chegar ao fim após 145 dias - apenas 9 dias a menos que a greve mais duradoura do WGA, a de 1988 - e diversas produções grandes paralisadas. O SAG-AFTRA, sindicato dos atores, contudo, segue paralisado até conseguir um acordo próprio.

A decisão da greve foi tomada durante as negociações salariais da categoria com os principais conglomerados de entretenimento. Entre as principais queixas da categoria estão a dificuldade em receber remunerações com ajustes diante da inflação, a encomenda por séries de televisão com temporadas mais curtas e, principalmente, a falta de pagamento por ganhos residuais.

Além disso, os roteiristas pedem pela regulamentação do uso de Inteligência Artificial em produções. Enquanto o sindicato pede legislação para que IA não possa ser usada para escrever ou adaptar qualquer material, a AMPTP pede reuniões anuais para discutir o avanço da tecnologia e seu uso no desenvolvimento de projetos.