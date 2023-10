“Griselda”, nova minissérie da Netflix, ganha teaser; assista

O primeiro teaser de “Griselda”, minissérie que trará a atriz Sofia Vergara, de “Modern Family”, em seu primeiro papel dramático, foi divulgado pela Netflix na quinta-feira, 21. No programa, a atriz vive Griselda Blanco, famosa chefe de cartel de drogas também conhecida como La Madrina.

Assista ao trailer:





Griselda, que tem estreia marcada para 25 de janeiro na Netflix, terá seis episódios de 1 hora cada, e contará ainda com nomes como Alberto Guerra (Narcos: Mexico), Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) e Alberto Ammann (Narcos) no elenco.

Vergara desenvolve o projeto há oito anos como produtora-executiva, ao lado de Luis Balaguer. A equipe ainda tem Andrés Baiz, que serve como showrunner e dirige todos os episódios.

A minissérie é inspirada na vida da sagaz e ambiciosa colombiana Griselda Blanco, que, por sua brutalidade, acabou criando um dos cartéis mais lucrativos da história, mas que, por sua capacidade de encantar, conseguiu navegar habilmente por seus negócios e vida familiar.