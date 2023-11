Hotel do seriado “Chaves” é destruído por furacão no México | A TARDE

O hotel Emporio Acapulco, que serviu como cenário no seriado “Chaves”, no episódio “Vamos Todos à Acapulco”, ficou destruído pelo furacão Otis que atingiu a cidade na última quarta-feira, 25, com ventos de 265 km/h.

Hóspedes compartilharam nas redes sociais imagens da situação do hotel por dentro, local onde um dia esteve todos os personagens do programa mexicano, como Chaves, Chiquinha, Kiko e Seu Madruga. O elenco do programa esteve no local em 1977 para gravações. Desde a exibição, o local se tornou um ponto turístico da região entre latinos e brasileiros.

“Amigos, nós estamos bem, mas devo aceitar que por um milagre. Está tudo destruído”, escreveu o hóspede Raymundo Ceja, em seu perfil pessoal.

Veja a publicação com imagens:

Na sexta-feira, 27, o hotel Emporio Acapulco emitiu uma nota com atualizações do caso.



“Diante dos acontecimentos causados pela passagem do Furacão Otis, queremos comunicar que no Hotel Emporio Acapulco todos os nossos hóspedes e colaboradores estão bem, disponibilizamos um espaço seguro e a atenção possível para garantir o bem-estar de todas as pessoas em nossas instalações”, afirmaram.

O texto continua: “Durante esses dias, seguimos rigorosamente os protocolos de desastres naturais estabelecido pela Proteção Civil. Isto também nos permitiu começar rapidamente avaliar os possíveis impactos que o furacão tem deixado”.

E completa: “Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para restaurar as nossas instalações e para que em breve possamos voltar a prestar os nossos serviços com o amor e a qualidade que sempre nos caracterizou. A nossa prioridade é garantir a segurança e o conforto de todos os nossos hóspedes, colaboradores e visitantes”.