HQ japonesa que inspirou série da Netflix é clássico de horror

O quadrinista japonês – desculpem, mangaká – Junji Ito é um fenômeno. Há algum tempo, o artista, que completa 60 anos de idade em junho próximo, é um verdadeiro hype entre leitores de quadrinhos, apreciadores de animês, cultura pop japonesa e por fim, fãs de terror em geral. Entre os muitos produtos do homem circulando por ai, destacamos dois aqui: o álbum de contos Fragmentos do Horror (DarkSide) e a série da Netflix Junji Ito: Histórias Macabras do Japão, já disponível.

Quadrinista tardio, Ito era técnico de odontologia e só começou a desenhar, por hobby, aos 30 anos, influenciado por outros autores japoneses de mangá de horror, como Kazuo Umezu e Shinichi Koga, além do escritor norte-americano H.P. Lovecraft.

O que chama a atenção no trabalho de Ito é sua capacidade de extrair terror e inquietação de formas absolutamente insólitas. Pelo menos para seus leitores ocidentais, quase tudo o que ele faz é – na verdade, antes de assustador – esquisito.

Vamos a alguns exemplos. No conto Dissecação-Chan, de Fragmentos..., Ito nos apresenta a jovem Ruriko Tamiya. Ruriko só tem um desejo na vida: ela deseja ser dissecada viva. Ela invade aulas de medicina em faculdades e se finge de morta para ser dissecada pelos alunos, mas sempre acabam percebendo que ela está viva antes de ser dissecada. Um dia, um aluno a reconhece de sua infância e Ruriko começa a persegui-lo, a fim de conseguir seu intento.

Outro conto, Gola Rulê Vermelha, é ainda mais bizarro e arrepiante. O jovem Tomio e sua namorada vão ver uma mulher que lê a sorte para saber de seu futuro juntos. A tal cartomante é uma bruxa e avisa Tomio e a namorada que eles não tem futuro juntos. Tomio se atrai pela mulher e vai para a cama com ela, que durante o ato, lhe diz que se apaixonou pela sua cabeça e a quer para sua coleção. Encurtando: nos dias seguintes, Tomio sente que sua cabeça está se separando do corpo, entra em pânico e começa a segura-la com as mãos para evitar que caia. Isso é só o começo das bizarrices que se seguem.

Já na série antologia de contos da Netflix, um dos melhores (e mais perturbadores) episódios é Balões no Ar. Nele, estranhos balões surgem nos céus do Japão. Cada balão reflete a cabeça de alguém, que passa a ser perseguido pela sua versão inflada. Os balões tem cordas com forcas penduradas, com as quais capturam e matam seus humanos correspondentes. Depois de capturados, os corpos dependurados nos balões saem flutuando por aí, uma imagem bastante perturbadora.

E por ai vai a mente criativa e evidentemente perturbada de Junji Ito.

Humor e body horror

Aqui e ali ele injeta certo humor em suas narrativas, como no conto que abre a série da Netflix, Os Estranhos Irmãos Hikizuri, praticamente uma versão japonesa para a Família Adams.

Sem tanto charme, evidentemente, mas vale conferir.

A série da Netflix, inclusive, não tem sido lá muito bem recebida pela crítica que conhece o trabalho de Ito em quadrinhos. Para boa parte desses críticos, as versões, produzidas pela Netflix japonesa, diluem o impacto das obras originais em HQ, que conseguem ser bem mais perturbadoras no P&B do mangá.

De fato, a leitura dos contos de Fragmentos do Horror arrepia mais do que a versão colorida e com trilha sonora modernosa da série da Netflix, cujos episódios adaptados foram escolhidos pelo próprio Ito. Ainda assim, neófitos e curiosos podem (e devem) conferir os episódios do streaming como um primeiro contato com o estranho universo do autor.

Existe ainda uma outra série de anime em streaming que adapta os contos de Ito, Junji Ito Collection, disponível no serviço especializado em anime Crunchyroll, mas, para esta, a unanimidade da crítica foi uma só: evite, é muito ruim.

Outro fator que tem atraído muitos fãs para o autor é sua preferência pelo body horror, um sinal dos tempos. Body horror é o horror corporal, sempre mostrando coisas nojentas ou inesperadas que afloram ou penetram o corpo.

Não é um subgênero novo nem exclusivo dos orientais. A Mosca, clássico filme de 1986 de David Cronenberg, é puro body horror. Aliás, quase toda a obra do consagrado cineasta canadense de Videodrome - A Síndrome do Vídeo (1983) e do recente Crimes do Futuro (2022) é sobre body horror.

Em Junji Ito, talvez seu exemplo mais clássico de body horror é o mangá Uzumaki, publicado no Brasil em três volumes pela Conrad em 2006. Nele, habitantes de uma cidadezinha litorânea japonesa começam a ver espirais por todo lado. Sim, espirais.

Até que espirais começam a se abrir nos corpos das pessoas. Existe um filme japonês que adapta este mangá, chama-se Uzumaki - A Espiral do Horror. Não está em nenhum serviço de streaming e só é encontrado nos recantos mais obscuros da Internet.

Obscuro, aliás, é um termo que se aplica bem à obra de Junji Ito.

No bom sentido, claro.