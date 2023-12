II Mostra de Cinema ChinaBrasil exibe produções brasileiras e chinesas | A TARDE

De 4 a 7 de dezembro, o Estação Net Rio, em Botafogo, será palco da II Mostra de Cinema ChinaBrasil, com curadoria de Hélio Pitanga. A programação gratuita apresenta sete filmes chineses inéditos no Brasil, como "De Volta ao Sul" de Xiao Haiping e a comédia premiada "Como Pai e Filho" de Bai Zhiqiang.

Do lado brasileiro, destacam-se "Heleno - O Príncipe Maldito" de José Henrique Fonseca e o drama "Casagrande" de Fellipe Barbosa, ambos premiados em festivais internacionais. O documentário inédito "Inhotim" de Tiago Arakilian também integra a seleção, explorando a interseção entre arte contemporânea e paisagismo.

Idealizada por Arthur Chen, empresário chinês naturalizado brasileiro, a Mostra busca promover o intercâmbio cultural entre China e Brasil, oferecendo uma visão abrangente da produção audiovisual de ambos os países. Chen destaca o significativo engajamento do público chinês nos cinemas, com uma bilheteria que ultrapassou os 50 bilhões de yuans até novembro de 2023.

Dos 58 filmes chineses com bilheteria superior a 100 milhões de yuans, 39 são produções locais, evidenciando o vigor e a diversidade do cinema chinês globalmente.

FILMES PARTICIPANTES

Produções da China:

NA DIREÇÃO DA LUZ



Animação| 2022| 83 min

Dirigido por: Lan Xiya, Li Nianze, Zhao Yi, Yu Kun, Liu Gaoxiang, Liu Maoning e Chen Chen

Sinopse: O filme foca na vida real de pessoas comuns, usando o amor como eixo principal para contar “eu e minha infância” sob diferentes perspectivas.

NUVENS BRANCAS E CÃES AZUIS (CAMINHO PARA CASA)

Drama| 2019| 98 min

Dirigido por: Zang Lianrong e Xu Ruogu

Elenco: Zhang Dengping, Qu Guoqiang, Liao Xueqiu, Wang Caiping

Sinopse: O filme narra a história de um idoso doente que, nos últimos momentos de sua vida, retorna à sua terra natal com a companhia de seu filho para procurar a filha desaparecida há muitos anos. Ao longo desse processo, a relação tumultuada entre pai e filho passa por transformações significativas.

O FLAMINGO

Drama| Romance| 2021| 90 min

Dirigido por: Yang Tiandong

Elenco: Xu Cenzi, Wang Jiajun, Cheng Qi

Sinopse: O enredo do filme gira em torno de um casal que, após um acidente, se vê obrigado a pagar uma indenização. Para solucionar essa questão, eles utilizam o registro familiar da mulher em Pequim para forjar um casamento com um estrangeiro, em troca das qualificações deste para a compra de uma casa. Contudo, essa artimanha acaba resultando no enfraquecimento de seu relacionamento de muitos anos. Simultaneamente, o homem que adquiriu a casa também perde sua namorada de infância.

COMO PAI E FILHO

Comédia| 2023| 97 min

Dirigido por: Bai Zhiqiang

Elenco: Hui Wangjun, Bai Zezé

Sinopse: O filme narra a história de Gou Ren, um caminhoneiro em busca de vingança por seu filho. Gou Ren acidentalmente encontra Maodou, uma 'criança travessa' em busca de seu pai. Por conta de uma série de coincidências, os dois embarcam em uma jornada para encontrar o pai da criança, repleta de momentos de risos e lágrimas.

DE VOLTA AO SUL

Drama| 2023| 106 min

Dirigido por: Xiao Haiping

Elenco: Liu Baisha, Cao Cuifen, Shen Shiyu

Sinopse: O filme narra a história de Lin Shanshan, que, após muitos anos vivendo no norte, retorna à sua cidade natal no sul. Ela restaura a antiga casa onde costumava viver com sua avó e a transforma em uma pousada. No ambiente acolhedor da pousada, quatro grupos de hóspedes de diferentes lugares vivenciam quatro histórias encantadoras e calorosas.

TRINTA E POUCOS ANOS

Drama| 2023| 97 min

Dirigido por: Liu Fang

Sinopse: O filme conta a história de Zhou Xingguo, um jovem de Hunan que trabalhou arduamente para iniciar um negócio, superou muitas dificuldades e finalmente desenvolveu de forma independente um redutor planetário, embarcando no caminho da verdadeira produção na China.

DOUDOU E SEU PAI

Infantil| 2023| 103 min

Dirigido por: Gao Xioungjié

Elenco: Zhu Haobei, Zhu Chenxi

Sinopse: Em abril, a loja de roupas infantis Shen Dou Dou foi forçada a fechar, e A Yu, que originalmente planejava descansar em sua cidade natal, viu sua filha Dou Dou querendo frequentar a escola pré-escolar. No entanto, a escola ainda não havia retomado as aulas. Decidido a seguir o ditado "ler milhares de livros e percorrer milhares de milhas", ele opta por fazer uma viagem de bicicleta até Lhasa com sua filha de quatro anos. Ao longo da jornada, eles registram paisagens encantadoras e experimentam uma comovente relação pai-filha. Suas ações atraem a atenção pública, gerando debates e questionamentos, mas também ganham cada vez mais apreço e ajuda. Durante essa viagem de bicicleta desafiadora, A Yu enfrenta várias lutas entre fé e realidade. Ele exemplifica princípios importantes para sua filha, enquanto ela, por sua vez, inspira coragem para que ele continue a jornada difícil. Essa viagem difícil e romântica torna-se não apenas a jornada de crescimento da criança, mas também a jornada de redenção pessoal do pai.

Produções do Brasil:

HELENO, O PRÍNCIPE MALDITO

Drama| Esporte| 2012| 116 min| 14 anos

Dirigido por: José Henrique Fonseca

Elenco: Rodrigo Santoro, Alinne Moraes, Othon Bastos

Sinopse: Nos anos 40, o jogador de futebol Heleno de Freitas era visto como o príncipe do Rio de Janeiro. Além de galã, era um ótimo atleta. Mas seu comportamento arredio, indisciplina e a doença que adquiriu transformaram sua vida em uma trágica história.

UM DIA QUALQUER

Ação| Drama| 2022| 90 min| 16 anos

Dirigido por: Pedro von Krüger

Elenco: Pablo Barros, Augusto Madeira, Mariana Nunes

Sinopse: Em ‘Um Dia Qualquer’, diferentes moradores do subúrbio carioca lutam para sobreviver a uma rotina de violência e corrupção, marcada pelos desmandos da milícia. Depois da morte de Seu Chapa, o então policial Quirino (Augusto Madeira) passa a controlar o tráfico da região.

MINHA FAMA DE MAU

Drama| Musical| 2019| 116 min| 12 anos

Dirigido por: Lui Farias

Elenco: Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues

Sinopse: Na Tijuca da década de 1960, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Haley e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão enquanto vive de sonhos, bicos e pequenas delinquências. Sua fama de roqueiro atrai Roberto Carlos, e logo se tornam parceiros e amigos.

VIDAS PARTIDAS

Drama| 2016| 90 min| 16 anos

Dirigido por: Marcos Schechtman

Elenco: Domingos Montagner, Naura Schneider, Georgina Castro

Sinopse: Graça e Raul se apaixonam perdidamente. Eles se casam e têm duas filhas. Tudo vai muito bem até que Graça cresce em sua carreira, mas Raul fica desempregado. Para não desequilibrar o relacionamento, Graça pede um favor a um amigo e ex-marido, que secretamente indica Raul a uma vaga de professor na Universidade, garantindo a ele um emprego.

A CIDADE ONDE ENVELHEÇO

Drama| 2016| 99 min| 12 min| 12 anos

Dirigido por: Marília Rocha

Elenco: Elizabete Francisca Santos, Francisca Manuel, Paulo Nazareth

Sinopse: Uma jovem portuguesa que vive no Brasil recebe em sua casa uma amiga com quem já não tinha contato. Surge uma profunda ligação entre elas: enquanto uma lida com a saudade irremediável de casa, a outra vive uma aventura em um novo país.

CASA GRANDE

Romance| Drama| 2014| 117 min| 14 anos

Dirigido por: Fellipe Barbosa

Elenco: Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires

Sinopse: Sônia e Hugo são da alta burguesia carioca e levam uma vida bastante confortável. Aos poucos vão à falência, mas ninguém sabe de seus problemas financeiros, nem mesmo o filho Jean, que faz de tudo para se desvencilhar dos pais superprotetores. Para se manter, o casal corta despesas e ele, que só se preocupava com garotas e vestibular, enfrenta pela primeira vez a realidade.

INHOTIM

Documentário| 2022

Dirigido por: Tiago Arakilian

Sinopse: Inhotim, uma combinação utópica de arte contemporânea e paisagismo, transforma radicalmente a pequena cidade de Brumadinho – através das histórias de vida de pessoas que trabalham no complexo, como a chef Dailde, o encarregado de jardinagem Carlos, a analista da escola de música Néia e o gerente Cristiano, que se deparam com a possibilidade de uma visão de mundo diferente.

Dia 5/12 - Terça-feira

15h - Inhotim

16h30m - De Volta ao Sul

18h40m - Um Dia Qualquer

20h30m - Trinta e Poucos Anos

Dia 6/12 - Quarta-feira

14h30m - Na Direção da Luz

16h30m - Casagrande

18h40m - Nuvens Brancas e Cães Azuis (Caminho Para Casa)

20h40m - Minha Fama de Mau

Dia 7/12 - Quinta-feira

14h30m - Doudou e Seu Pai

16h30m - A Cidade Onde Envelheço

18h30m - O Flamingo

20h30m - Heleno