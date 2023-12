Ingrid Guimarães fala de novo filme com Tatá Werneck na CCXP23 | A TARDE

A comédia ‘Minha Irmã e Eu’ foi tema de um dos painéis da Arena gshow da quinta-feira, 30. O longa, que promete arrancar risadas, é estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e estreia dia 28 de dezembro nos cinemas.

A trama se passa no interior de Goiás e acompanha as duas irmãs Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck), que vivem realidades completamente diferentes. Durante o bate-papo, Ingrid Guimarães revela que sempre quis fazer um filme com a temática de irmãs. “Para mim, é muito emocionante falar de irmão, não só de irmão de sangue, mas falar de irmandade. É um filme para você curtir com a família inteira”, pontua.

“O filme provoca reflexões de amor, afeto, além de ser muito divertido”, destaca Susana Garcia.

Na programação desta sexta, 1º, o estande vai receber nomes como Erick Brêtas, Flavio Furtado, Carolina Arca, Christiane Torloni e Mariana Ximenes, que vão falar no painel “Projeto Resgate e Originalidade”, às 18h.

Mais atrações

Mas não foi só o papo com as personalidades que chamou a atenção do público. Com um estande de mais de mil metros quadrados, o estande da Globoplay é um dos maiores da CCXP23, e está repleto de atrações imersivas nos conteúdos da TV Globo, Globoplay, Multishow, GNT, gshow, Globo Filmes, Canal Brasil, Podcasts, Esportes e Receitas.

Um dos destaques do estande é a ativação da série Original Globoplay "Justiça 2", que vai reproduzir o cenário de uma delegacia e ainda garantir uma foto instagramável ao visitante que cometer um “crime”, relacionado à séries. Também há uma dinâmica do jogo “detetive”, na qual cinco pessoas ficarão sentadas em uma mesa redonda e cada uma receberá uma carta com as funções de criminoso, polícia e injustiçados. A reportagem do Cineinsite A TARDE participou da atividade. Confira o registro:

Outro que promete ser um sucesso é a área reservada ao documentário Original "Para Sempre tão Bom – Paquitas", onde o visitante terá o desafio de pular em um pula-pula até alcançar uma cartinha.

Já o big fone do "BBB" chegou à CCXP23 para testar a agilidade do público. O equipamento tocará aleatoriamente e ainda permitirá que o público atenda a ligação ao longo da feira.

*De São Paulo