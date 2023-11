Inscrições estão abertas para workshop gratuito com Aly Muritiba | A TARDE

O primeiro workshop promovido pelo SalCine Cursos acontece neste sábado, 21, com o diretor da série Cangaço Novo, o baiano Aly Muritiba. O cineasta vai falar sobre a experiência e a repercussão da série, que é retratada no sertão nordestino e atingiu o top 10 de quase 50 países desde o lançamento, em agosto deste ano.

O workshop é aberto ao público e acontecerá a partir das 14h no Centro de Eventos do Senai Cimatec, em Piatã. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Sympla.

O workshop "Repensando o Sertão - A experiência e a repercussão da série Cangaço Novo” faz parte das trilhas formativas do SalCine, programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) que pretende fomentar o setor audiovisual de Salvador.

Até junho de 2024, acontecerão workshops mensalmente, com realizadores do audiovisual brasileiro, voltado à profissionais, estudantes e entusiastas do segmento.