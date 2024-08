Inscrições para o Festival Cine Ceará seguem abertas até agosto

- Foto: Luiz Alves

As inscrições para o 'Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema' para suas mostras competitivas seguem abertas até o dia 31 de agosto.

Este ano, o prêmio para o Melhor Longa da Mostra Competitiva Ibero-americana é de R$ 40 mil, o dobro da última edição. As inscrições são para as categorias Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará.

O Cine Ceará é realizado desde 1991 e é um dos mais antigos festivais de cinema do Brasil. Ele abrange produções de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha.

O festival ocorre em Fortaleza, de 9 a 15 de novembro de 2024, nos espaços culturais Cineteatro São Luiz e Cinema do Dragão. Além das mostras competitivas, o evento inclui exibições especiais, debates, homenagens e cursos.

A Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a filmes realizados por produtores e/ou diretores brasileiros ou radicados no país há mais de 03 (três) anos dos gêneros de ficção, documentário, animação ou experimentais, com duração máxima de 25 minutos, concluídos a partir de 2023, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem aceita filmes de animação, ficção, documentário ou experimentais com duração mínima de 60 minutos, concluídos a partir de 2023. Já a Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a filmes de até 25 minutos, nos mesmos gêneros, realizados por brasileiros ou residentes no país há mais de três anos.

A Mostra Olhar do Ceará é destinada a produtores e diretores cearenses, permitindo a inscrição de curtas de até 25 minutos e longas com no mínimo 60 minutos, também concluídos a partir de 2023. A curadoria prioriza trabalhos inéditos e garante 30% de participação para mulheres diretoras nas mostras competitivas.

O 34º Cine Ceará é uma realização do Ministério da Cultura e da Associação Cultural Cine Ceará, com apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará. Os vencedores das mostras competitivas receberão o Troféu Mucuripe, e o Melhor Longa da Mostra Competitiva Ibero-americana receberá R$ 40 mil para a distribuição da obra no Brasil.