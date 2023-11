'Invencível', 'BTS' e mais: as estreias do Prime Video em novembro | A TARDE

Filmes, séries, documentários e mais. Entre as produções que chegam á Prime Video em novembro, destaque para a nova temporada de Invencível, que chega no dia 3. Na semana seguinte, 'BTS: Yet To Come' é disponibilizado na plataforma.

Para os amantes dos clássicos, a série 'Mentes Criminosas' tem 15 temporadas disponibilizadas em 13 de novembro. Já no fim do mês, no dia 29, Nas Ondas da Fé chega à plataforma.

Confira a lista completa.

Filmes

01/11/2023: Pinóquio

03/11/2023: John Wick 4: Baba Yaga

08/11/2023: Uncharted: Fora do Mapa

08/11/2023: Um Dia Cinco Estrelas

08/11/2023: Last Looks

09/11/2023: BTS: Yet To Come

15/11/2023: Give Me Your Eyes

15/11/2023: Jim Knopf e os 13 Piratas

16/11/2023: Bihter

21/11/2023: Bottoms

22/11/2023: Deserto do Ouro

22/11/2023: O Grinch

22/11/2023: Com Quem Será?

24/11/2023: Elf Me

29/11/2023: Nas Ondas da Fé

Séries

03/11/2023: Invencível - Temporada 2

03/11/2023: Romancero - Temporada 1

06/11/2023: Revenge - Temporadas 1 a 4

06/11/2023: The Kidnapping Day - Temporada 1

10/11/2023: 007: Road To A Million - Temporada 1

13/11/2023: Mentes Criminosas - Temporadas 1 a 15

17/11/2023: Twin Love - Temporada 1

17/11/2023: Amar é Para os Fortes - Temporada 1

24/11/2023: LOL: Se Rir, Já Era! - Temporada 3

27/11/2023: O Voto de Morte - Temporada 1

Loja Prime Video

08/11/2023: Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um

30/11/2023: O Exorcista - O Devoto

30/11/2023: Jogos Mortais 10

Canais

11/11/2023: Aeroporto: Área Restrita - Temporada 5 (Discovery+)

16/11/2023: Spider Anderson Silva (Paramount+)

17/11/2023: Besouro Azul (HBO Max)