Jason Momoa teria se vestido como Johnny Depp para irritar Amber Heard | A TARDE

Par romântico na franquia “Aquaman”, da DC, Jason Momoa e Amber Heard estavam longe de um clima agradável no set de filmagem do segundo filme. Documentos do julgamento por difamação entre Johnny Depp e Heard, divulgados pela Variety, descreviam o ambiente de filmagens como “hostil”, onde Momoa, supostamente embriagado, teria se vestido como Depp e pressionado para que Heard fosse demitida do papel de Mera.

"Jason disse que queria que eu fosse demitida. Jason bêbado — atrasado no set. Vestindo-se como Johnny. Tem todos os anéis também", teria dito Amber à sua terapeuta, Dawn Hughes.

Um porta-voz de Momoa não quis comentar a alegação, no entanto um representante da DC negou as afirmações e disse que Momoa "se comportou de maneira profissional em todos os momentos no set".

Amber Heard também teria se sentido desamparada pelo diretor James Wan, que, de acordo com as notas da terapeuta, levantou a voz para a atriz e a fez sentir-se culpada. "Ele levantou a voz para mim — 'Não posso nem postar sobre Aquaman' — fez parecer que era minha culpa". Wan não comentou o assunto, mas um porta-voz da DC disse que ele sempre tratou todos no set com respeito.

Outro ponto trazido foi a quase demissão de Amber, após o lançamento do primeiro "Aquaman", em 2018. Na época, o ex-chefe da DC Films, Walter Hamada, chegou até a testemunhar no julgamento de difamação de Johnny Depp contra a ex-esposa sobre um suposto "problema de química" entre os atores. No entanto, outra fonte da Variety lembrou que Heard passou por um teste de química com Momoa antes de ser escolhida para o papel de Mera.

A demissão de Amber só teria sido evitada, porque o magnata Elon Musk, então namorado dela, enviou uma carta ameaçadora à Warner Bros. através de um de seus advogados. Uma fonte disse que o estúdio, então, decidiu ceder.

Apesar de não ter sido demitida, a participação da atriz em Aquaman 2 foi bastante reduzida. O longa chega aos cinemas em 22 de dezembro.