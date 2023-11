Jenna Ortega pede para sair da franquia “Pânico”, diz rumor | A TARDE

A atriz Jenna Ortega (Wandinha) solicitou o encerramento de seu contrato com a franquia “Pânico”, aponta novo rumor, que surgiu após Melissa Barrera ser demitida da saga de filmes por postagens sobre o conflito entre Israel e Palestina.

O fim do contrato de Ortega foi divulgado por Andrew Kase, que produz conteúdos sobre a franquia, no X (antigo Twitter). No entanto, até o momento, nenhuma fonte oficial se pronunciou até então.

De acordo com Kase, Ortega teria entrado em contato com a agência que administra sua carreira para dar fim aos compromissos com a franquia Pânico.

“Corre o boato de que Jenna Ortega entrou em contato com sua agência para encerrar contrato com a franquia Pânico. É hora de outro estúdio assumir. Não creio que alguém ainda tenha fé na Spyglass”, escreveu Andrew Kase.