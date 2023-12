Jesuíta Barbosa exalta Ney Matogrosso e comenta cinebiografia | A TARDE

Recém anunciado como o intérprete de Ney Matogrosso na cinebiografia “Homem com H”, o ator Jesuíta Barbosa falou, pela primeira vez, sobre o filme no primeiro dia da CCXP23, nesta quinta-feira, 30, durante o painel da Paris Filmes. O ator exaltou Ney e revelou que o artista está acompanhado toda a produção do longa.

Ney é um grande artista, eu acho que o nosso artista talvez mais performático, né, historicamente, então tem uma importância, assim, essa cor, essa coloração do Ney que ele traduz no Brasil, eu acho a coisa mais incrível”, elogiou.

Apesar da admiração, Jesuíta também diz que vai ser desafiador viver o ícone da MPB. Ele também contou que o cantor está acompanhando o filme de perto, o que deixa o projeto ainda mais interessante. “Acho que a gente geralmente traduz em cinebiografias, artistas que morreram e tal, que é importante também, mas o Ney tá junto nessa e ele tá participando inclusive do filme, então assim, eu fico feliz de poder ter a memória do artista vivo, que eu possa acessar isso, e ao mesmo tempo toda a trajetória dele cultural”.

“Homem com H” tem o início de filmagens marcado para janeiro de 2024. Subversivo e livre, o cantor coleciona fãs também em Salvador, onde lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no último domingo, 23.

A produção transitará entre diferentes fases da carreira do cantor passando por sua infância, adolescência, vida adulta e maturidade.

*De São Paulo