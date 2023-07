Joaquin Phoenix é Napoleão em trailer de novo filme de Ridley Scott

Cineasta Ridley Scott retorna ao drama histórico com Napoleão, estrelado por Joaquin Phoenix, mais de vinte anos após Gladiador. Produzido pelo estúdio Sony Pictures em parceria com a Apple, o épico acompanha a ascensão de Napoleão ao poder, suas tribulações pessoais, sua atuação como tirano e as decisões que mudaram o curso da história francesa e mundial.

Em um novo trailer, divulgado nesta segunda-feira, 10, uma sucessão de cenas grandiosas ilustra os idos da Revolução Francesa, conflitos em terra e mar e momentos como a Batalha de Austerlitz, uma das maiores vitórias da carreira militar de Napoleão.

Segundo a descrição oficial, o longa enxerga a jornada do imperador “através do prisma de sua relação volátil e viciante com seu grande amor verdadeiro, Josephine (Vanessa Kirby)”, e ainda promete trazer ao cinema “algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmadas com efeitos práticos.”

Além de Phoenix e Kirby, o elenco conta com Ben Miles, Matthew Needham, Tahar Rahim, Youssef Kerkour e Phil Cornwell, já o roteiro é de David Scarpa, com quem Scott trabalhou em Todo o Dinheiro do Mundo. O filme chega aos cinemas brasileiros em 23 de novembro.

Sony Pictures Brasil