Johnny Depp é encontrado inconsciente em hotel na Europa

O ator e músico Johnny Depp, de 60 anos, foi encontrado inconsciente no hotel em que esteve hospedado em Budapeste, na Hungria. Segundo informações do The Daily News Hungary, horas antes, ele teria sido visto em Budapeste, bebendo e aparentemente indisposto.

Conforme a publicação, o astro da franquia “Piratas do Caribe” precisou ser ajudado por uma equipe médica, mas passa bem. Ele, que canta e toca guitarra na banda The Hollywood Vampires, não participou do teste de som do grupo, que também acabou cancelando duas apresentações que realizaria na na Hungria e na Eslováquia.

No entanto, em seu site oficial, a banda justificou o cancelamento da apresentação na capital húngara como "imprevistos". Em maio, uma turnê do grupo havia sido adiada após Johnny Depp fraturar o tornozelo durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cannes.

Além de Depp, Joe Perry, Alice Cooper e Tommy Henriksen integram o grupo.