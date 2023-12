Jonathan Majors é considerado culpado por assédio e agressão contra ex | A TARDE

O ator Jonathan Majors, intérprete do vilão Kang no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), foi considerado culpado por agressão e assédio contra sua ex-namorada, Grace Jabbari.

O júri, composto por três homens e três mulheres, alcançou o veredito após três dias de deliberação, e a sentença será determinada pelo juiz em 6 de fevereiro.

As acusações podem resultar em pena de até um ano de prisão. Majors enfrentou quatro acusações após chamar o serviço de emergência em março, alegando ter encontrado Jabbari inconsciente em seu apartamento. A polícia o prendeu após verificar lesões aparentes em Jabbari.

O ator se declarou inocente de todas as acusações, apresentando evidências de que não estava em casa naquela noite. No entanto, o tribunal o considerou culpado de duas acusações, enquanto foi absolvido de outras duas. A advogada de Majors indicou a intenção de apelar.

Após o veredicto, a Marvel Studios removeu o ator do papel de Kang em futuros filmes do MCU, impactando suas produções planejadas. Além disso, o estúdio Searchlight Features retirou o filme "Magazine Dreams" do calendário de lançamentos, protagonizado por Majors.